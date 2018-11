Estela Nuñez le dice adiós a la música tras 51 años de carrera

Estela Núñez está festejando 51 años de carrera y aprovecha esta gira paraanunciar su despedida de los escenarios, consiente de que la vida ya no es la misma y la industria musical ha cambiado completamente, así que el anuncio público lo hará este sábado 24 de noviembre durante el concierto que ofrecerá en el teatro Metropólitan y que se grabará para formar un último disco acompañado de un DVD y que será el broche de oro de su exitosa trayectoria.



La intérprete de joyas musicales de Una lágrima, Ódiame, ¿Te acuerdas?, Maldito sea tu amor, Lágrimas y lluvia, además de Nunca más podré olvidarte, esta última, autoría de King Clave con quien compartirá el escenario en su adiós definitivo.

En entrevista, Estela habló de lo que le representa cerrar su ciclo de las giras, conciertos y grabaciones de discos con este show en vivo en el Metropólitan.

“Me siento muy afortunada, muy contenta porque volverme a presentar en el Metropólitan es un agasajo, porque es un teatro hermoso, muy lindo, pues la gente ha sido muy cariñosa, muy noble en asistir en mis recitales a lo largo de todos estos años”.

Adelantó que además de hacer el dueto con King Clave con Nunca más podré olvidarte, “brindaré un abanico de baladas, huapangos, balada con mariachi; le voy a dar un poco de gusto a toda la gente y también me apegaré a las peticiones que aunque no estén en el programa podré hacer un medley para cumplir sus peticiones.

“Cierro mi ciclo como baladista, lo vengo pensando desde hace más de un año. Yo creo que ya es el momento de darle vuelta a la página. Me voy muy contenta, muy satisfecha con lo que he hecho, hice una carrera de más de cinco décadas. Yo creo que es prudente irme ahora que estoy en un estado físico y emocional bueno, digno. No esperaré cuando esté en un declive y se pongan tristes mis seguidores. Es momento de darle la estafeta a las nuevas generaciones”, expresó la tapatía.

A DEDICARSE A SU FAMILIA

Estela Núñez tomó aire y se relajó para una entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) para adelantarnos cuáles serán sus próximos pasos “definitivamente me salgo del mundo del entretenimiento, mi tiempo total lo dedicaré a mi familia, tengo hijos, tengo nietos, tengo muchas otras actividades en qué ocuparme. Busco tranquilidad y evitar ya la zozobra que causa el esperar y subir a los aviones, no llegar a tiempo a tu concierto, al sube y baja de un transporte, ya a mi edad, tengo que estar reposadita”.

Y agregó Estela Núñez: “cumpliré otro de mis sueños con este retiro. Grabaré próximamente mi álbum del adiós en sonido sinfónico que llevará mis hits como temas nuevos, porque pienso dejar un legado discográfico más contemporáneo para que las nuevas generaciones escuchen canciones hechas con creatividad y pasión de grandes compositores que homenajean al amor”.

MIGUEL ACEVES MEJÍA LA CUIDABA

Estela Núñez recordó que cuando ella se inició muy jovencita en el canto iba en la caravana artística con varios compañeros recorriendo el país, entonces cuando terminaban las tandas musicales que brindaban al público, el primero en cambiarse, “era el adorado Miguel Aceves Mejía, quien con sombrero en la cabeza estaba sentando cuidando la puerta en cuyo interior todas las cantantes nos cambiábamos. Lo recuerdo con gran cariño porque en cada gira éramos una gran familia”, reseñó.