Ester Expósito emprende la aventura de escribir: prepara su primer guión

La actriz española Ester Expósito estrenará el próximo año la serie Bandidos, su segundo proyecto en México, después de su participación en Alguien tiene que morir de Manolo Caro.

Dirigida por Adrian Grünberg y Javier Ruiz, la historia sigue a una pareja, conformada por Expósito y Alfonso Dosal, quienes junto con cinco bandidos tienen la pista secreta que lleva a un tesoro maya que nadie ha podido encontrar.

“Me ha venido bien como actriz hacer este proyecto más ligero, menos denso. A la gente le vendrá bien verme en algo más ágil y divertido, y no tan intenso y dramático”, comentó respecto a la serie de aventuras y acción que se podrá ver en la plataforma Netflix en 2024.

Mientras tanto, la actriz comentó que recientemente sintió el impulso de crear una historia con su propia pluma, por lo que ya prepara el guion de una película con temática musical, la cual le gustaría protagonizar.

Así lo contó a El Sol de México en entrevista exclusiva, a su paso por el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que llegó a su fin el domingo pasado. Con actitud amable, la actriz habló sobre esta nueva faceta en su carrera.

“Desde hace poco estoy desarrollando una idea que tengo para un guion, me apetece mucho escribir. Nunca he escrito un guion, necesitaré que me asesoren, pero de repente me han nacido las ganas de contar algo, contar una historia, que tiene mucho que ver con la música”, adelantó.

La estrella de “Élite” aseguró que algunas personas le han aconsejado dirigir su propia historia, pero asegura que aún no está lista para ponerse detrás de cámaras, pues sentiría demasiada presión de estar rodeada de tantas personas.

Por el contrario, escribir ha sido un “proceso más libre” para ella, pues lo ha podido hacer desde un espacio propio y a su ritmo. “Es más íntimo, mientras escribes no te sientes observada, ni juzgada, vas a tu ritmo y vas fluyendo más”.

“Luego por supuesto hay que darle una forma, y hacer que sea un buen guion, con su estructura y los elementos de un guion que funcionan, pero lo veo como un proceso más íntimo, en el que me voy a sentir más cómoda”, afirmó.

ENAMORADA DEL ARTE

A lo largo de sus distintos proyectos como actriz; entre los que destacan las series “Vis a vis”, “Élie”, “Alguien tiene que morir” y la cinta “Perdidos en la noche” de Amat Escalante -que concursa en la edición 12 del Festival Feratum-; Ester ha reflexionado sobre el rol del arte en el mundo, llegando a la conclusión de que éste surge como una necesidad por cambiar las cosas

“Tanto la pintura, como el baile, el cine, la música, no sólo tiene un fin lúdico de divertirte y hacerte sentir emociones, va más allá, es más transgresor y provocativo que eso. Es la cosa más abstracta, pero potente y fuerte que hay en este mundo, más que cualquier cosa material”.

Comenta que lo que más le sorprende del arte es su capacidad para hacer sentir al espectador emociones que no está viviendo en su vida real. “Ves una película y te mete en eso, y de repente sufres por algo que no está pasando realmente, o estás sintiendo miedo cuando tu vida no está en peligro”.

FOMENTA LA ASISTENCIA A SALAS DE CINE

Uno de los próximos proyectos de la madrileña es una cinta llamada “El llanto” ópera prima de Pedro Martín Calero, su segundo proyecto de terror, en el que comparte pantalla con la francesa Mathilde Olliver y la argentina Malena Villa.

En esta historia, que se estrenará en salas de cine próximamente, se narra la historia de tres mujeres que sienten una presencia que no pueden ver, sólo escuchan su llanto.

Para Expósito es un gusto participar en cintas que tengan distribución en la pantalla grande, pues le atrae la idea de apoyar el formato tradicional.

“Soy fan del género de terror, incondicional. También con ganas de que se vea, es cine, me hace mucha ilusión estrenarlo en salas de cine, y va a ser el caso. Me emociona sentir que con eso seguimos fomentando que no se pierda la tradición de ir a las salas”