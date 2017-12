Estos son los festivales de música que no te puedes perder

Cada año los festivales de música van cobrando más importancia en México. La diversidad de artistas y géneros ha permitido que esta oferta musical se vuelva una cita indiscutible para los melómanos. El próximo año no será la excepción y muchos de los carteles para las ediciones 2018 ya están confirmados, por lo que queremos darte una lista con los festivales de música que consideramos no te puedes perder.

VIVE LATINO

17 y 18 de marzo / Foro Sol, CDMX

El festival por excelencia de los capitalinos, el cual ha ido transformándose desde su creación hasta esta que es su edición número 19. En esta ocasión, el Vive Latino presentará el regreso de Gorillaz y Queen of the Stone Age a México, así como las presentaciones de Morrissey, Noel Gallagher, Infected Mushroom y Pussy Riot. Por el lado hispano sonará la música de Residente, Cartel de Santa y Fito Páez, por mencionar solo algunos.

CORONA CAPITAL GUADALAJARA

7 de abril, Foro Alterno / Guadalajara

Tras el éxito del Corona Capital en la capital del país, el festival ahora extiende sus horizontes y llega a la capital jalisciense por primera vez. Como su antecesor, el CCGDL comenzará con solo una fecha, donde podremos presenciar el regreso de Alanis Morissette y David Byrne a nuestro país. El cartel también ofrece una variedad de géneros entre la electrónica y el rock con Alison Wonderland, Cut Copy, Robin Schulz y The Killers.

PA’L NORTE

20 y 21 de abril / Parque Fundidora, Monterrey

Si hay un festival que ha crecido exponencialmente ha sido Pa’l Norte, que desde su primera edición en 2012 ha cautivado al público por la variedad de géneros dentro de su cartel. Este año esta cita musical tendrá como headliners a Muse y Queens of the Stone Age. Zoé, Enrique Bunbury, Justice, Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, Molotov, Los Auténticos Decadentes, el regreso de Fobia y otras figuras como Morat, Band Of Horses, DLD y hasta Sebastian Yatra se suman al muy variado cartel de esta séptima edición.

HELL & HEAVEN

4 y 5 de mayo / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Para los oídos de metal llega la sexta edición de este festival que en este año vivirá uno de sus momentos más emotivos: el último concierto en México de Ozzy Osbourne, quien iniciará en nuestro país su gira de despedida. Sumado al Príncipe de las tinieblas, Scorpions, Judas Priest, Deep Purple, Bad Religion, Megadeth y Marilyn Manson completan el cartel del Hell and Heaven 2018.

EDC MÉXICO

24 y 25 de febrero / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Para los amantes de la electrónica también habrá una muy variada dosis de música el próximo año. Con figuras como Above & Beyond, Dead Mau5, Deorro, Zedd y Tiësto, entre muchos otros, esta edición del EDC promete ser una de las mas icónicas no solo de México, sino de la historia del festival que en este año cumplió dos décadas de existencia.

BEYOND WONDERLAND

10 de marzo / Parque Fundidora, Monterrey

Una extensión del EDC es este festival que llevará a tierras regias los beats de Lost Frequencies, Robin Schulz,

Marshmello, Tiësto y otros 34 DJ’s más, quienes harán vibrar al público en este espectáculo que es definido por los expertos como una experiencia de ensueño y que apenas llega a su segunda edición.

MACHACA FEST Y MÁS…

El Machaca Fest tendrá lugar el 23 de junio en Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento el festival ya confirmó a 30 Seconds to Mars como headliner del evento.

Asimismo, el festival NRMAL anuncio a Mac DeMarco, Cornelius y Sleep.

Mientras el Roxy Fest en Guadalajara albergará el 21 de abril a Franz Ferdinand, LCD Soundsystem, y Erasure entre otras bandas confirmadas y otras tantas por confirmar.

Otros festivales que tendrán su edición 2018 el Marvin en la capital del país el 17, 18 y 19 de mayo; el Hellow Fest el 25 de agosto; y el Ultra Music México para el 13 y 14 de octubre en el Foro Pegaso. Aunque aún no tiene fecha agendada, el Corona Capital de la CdMx llegará a su novena edición el siguiente año.