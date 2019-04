Estoy muy orgulloso de ti: Arnold Schwarzenegger felicita a su hijo por graduarse

Con una fotografía acompañada de un emotivo mensaje, Arnold Schwarzenegger felicitó a su hijo Joseph Baena por haberse graduado de la Universidad.

“Te has dado todo el festejo; estoy muy orgulloso de ti”.

Asimismo Arnold destaca en su publicación que Joseph concluyó “cuatro años de trabajo duro estudiando negocios en Pepperdine”.

En la imagen difundida por el actor y también gobernador de California de 2003 a 2011, aparecen juntos tomados de la mano como símbolo de logro; su hijo con su toga y el de traje, ambos portando una gran sonrisa. “Te amo”, finaliza su mensaje Schwarzenegger.

Congratulations Joseph! Four years of hard work studying business at Pepperdine and today is your big day! You have earned all of the celebration and I’m so proud of you. I love you! pic.twitter.com/aRuJzGzAWi — Arnold (@Schwarzenegger) April 27, 2019

Joseph Baena es fruto del matrimonio del actor con Mildred Baena, quien era ama de llaves cuando Schwarzenegger desempeñaba el cargo como gobernador.

Cabe destacar, que este joven graduado no es el único hijo de Arnold, puesto que, cuando estuvo con Maria Shriver de 1986 a 2011, tuvo a Katherine, Christina, Patrick y Christopher.