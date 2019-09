Para celebrar que cumpliría 73 años, estrenan video de Freddie Mercury

Por la celebración del que sería su cumpleaños 73, hoy se estrenó un video de Freddie Mercury.

En la cuenta de Youtube del cantante se publicó un video animado con la voz de Mercury y el tema Love Me Like There's Tomorrow que cuenta una historia de amor entre glóbulos blancos.

La canción forma parte del disco en solitario de Freddie, Mr. Bad Guy, publicado en 1985.

El video es un cortometraje de Esteban Bravo y Beth David donde cuentan un aspecto importante de la vida de Freddie como lo fue el ser portador del virus del VIH.

Los creadores explican que el video es una forma de celebrar las vidas que se han salvado del sida.

"La comunidad LGBT + luchó durante años por el derecho a una investigación y atención médica adecuadas, y gracias a esa lucha, se han salvado millones de vidas.

Queríamos celebrar esa victoria. A través de la perseverancia, la fuerza y el amor, nuestros personajes no solo sobreviven, sino que también viven vidas largas y saludables juntos".

Ver esta publicación en Instagram #TBT 🙌🏼 Una publicación compartida por Freddie Mercury (@mercury_motg) el 1 de Ago de 2019 a las 7:07 PDT

El mundo le rinde homenaje

Además, miles de usuarios en redes sociales convirtieron en tendencia la fecha en la que nació el intérprete. Otro año más el mundo le está rindiendo homenaje a una de las más grandes leyendas del rock.

Espero que estés celebrando tu cumpleaños allá donde te encuentres, Felicidades #FreddieMercury pic.twitter.com/Z1E5106d6T — Mariete (@Mariete53715602) September 5, 2019

Éxitos como I want to break free, Radio Gaga y Don't stop me now, son temas que quedarán para la posteridad y serán recordadas por siempre.