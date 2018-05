Eugenio Derbez ahora será un "viene viene" amante de una modelo en su nueva película

Rob Greenberg y Bob Fisher, el equipo detrás de la comedia "Hombre al agua", actualmente en cines, se encargará de dirigir y escribir una nueva versión de la comedia francesa "The Valet", que contará con el mexicano Eugenio Derbez como protagonista, anunció hoy Pantelion Films en un comunicado.

Derbez, convertido ya en todo un imán para el público hispano en Estados Unidos gracias a títulos como "No hay devoluciones" y "Cómo ser un Latin lover", también será uno de los productores del proyecto junto a su socio Ben Odell a través de 3Pas Studios.

"The Valet" gira en torno a un latino que es invisible para el mundo pero que, a través de una serie de circunstancias cómicas, consigue que la gente repare en su bondad", indicaron Derbez y Odell en un comunicado.

La cinta original francesa, dirigida y escrita por Francis Veber, recaudó casi 30 millones de dólares en todo el mundo con una historia en la que un "viene viene" o valet parking es contratado para hacerse pasar por el amante de una célebre modelo.

"La película no podría llegar en un momento más adecuado y estamos deseando volver a trabajar con Rob y Bob para contar esta historia de la forma más divertida y sentida posible", agregaron.

"El público hispano es uno de los mayores y más crecientes en la taquilla estadounidense y estamos deseando darle otra comedia clásica con nuestro propio sello", añadió Paul Presburger, consejero delegado de Pantelion.

Derbez aparecerá este año en la cinta de Disney "The Nutcracker and the Four Realms" y recientemente se ha sumado al reparto de la cinta de animación "Angry Birds 2".

Greenberg, ganador de tres premios Emmy, ha trabajado en series de televisión como "How I Met Your Mother" o "Frasier", mientras que Fisher es el guionista de las comedias "We're The Millers" y "Wedding Crashers".









