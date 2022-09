“Se me salió un hueso”, Eugenio Derbez cuenta cómo fue su accidente

Luego de semanas de estar en recuperación, Eugenio Derbez reapareció públicamente para contar el accidente que sufrió y por el que fue intervenido quirúrgicamente.

A través de sus redes sociales, el comediante realizó una transmisión en vivo en la que contó qué fue lo que le pasó y cómo se ha sentido tras el accidente en el que se rompió un hueso.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado; las últimas dos semanas he estado dormido. No he agarrado el celular. He chocado los mensajes. Gracias a todos”, dijo el también productor en Instagram.

Derbez compartió que los últimos seis meses no estuvo en su casa y dijo que en el último mes, antes del accidente, estuvo haciendo cosas muy, muy arriesgadas, “me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos con mi hijo y no pasó nada”.

¿Cómo fue el accidente?

“Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugaramos realidad virtual, no quería, pero me convenció y de repente tuve este accidente estúpido”, relató.

Dijo que estaba jugando en un escenario virtual en un edificio de 100 pisos y se encontraba en la parte más alta, cuando tropezó con algo y cayó a unas escaleras sobre su hombro.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé, me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”.

Cuando me caí oí cómo si hubieran caído unas ramas secas e inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple muy, muy seria y bueno me acuerdo que mi hijo me recogió me trato de ayudar.

Contó que le pidió irse al hospital, ahí trataron de acomodar el brazo, “el dolor que sentí no se los puedo describir, empecé a gritar como loco porque no aguantaba el dolor”, acomodaron el brazo pero estuvo una semana con el brazo dislocado, platicó en comediante en la transmisión de aproximadamente 20 minutos.

Alessandra Rosaldo explicó que Eugenio se fracturó varios huesos y tuvieron que ponerle 20 tornillos para acomodarle el brazo y el hombro.

Eugenio Derbez finalizó su transmisión diciendo que necesita reposo, pero quería darse unos minutos para agradecer a todos los que se preocuparon por su salud y que le escribieron para mandarle su apoyo.