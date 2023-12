Eugenio Derbez deja atrás los problemas de salud para cerrar con éxito 2023

Feliz, pleno y satisfecho es como podría definirse la actual etapa que vive Eugenio Derbez. Hoy, su entorno se encuentra en un perfecto equilibrio, según contó en entrevista con El Sol de México; disfruta de ser un padre presente para sus cuatro hijos, goza de una excelente salud, libre de rehabilitaciones y terapias y, además, se enorgullece de los éxitos cosechados con cada uno de sus trabajos.

“Puedo decir que es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera, yo creo que sí. He tenido unos años muy difíciles, pero hice algunas series este año, más la promoción de la película Radical que ha sido exhaustiva, aún no acaba y me siento muy orgulloso de todo su camino”, afirmó Derbez.

Y sí, ejemplo de su triunfo profesional es Radical, cinta inspirada en hechos reales y que aborda la vida de Sergio, un profesor que llega a la escuela primaria José Urbina López, en Matamoros, quien acude luego de percatarse de que estos alumnos fueron los peores evaluados en un examen de conocimientos a nivel nacional.

Su objetivo es educar a los pequeños, invitarlos a que les guste el estudio y que aprendan, sin utilizar los métodos tradicionales de enseñanza.

“La verdad es que quedó muy bien esta película, a veces por más que tengas los ingredientes exactos para que una cinta tenga éxito, no queda y ésta salió a la perfección, conectó muy bien con la gente, con el público y habla de educación que es un tema crucial no sólo en México, sino en el mundo entero.

“Es una historia real de cómo una niña de 12 años que, prácticamente creció entre la basura, de repente pasó a ser una chica sin precedentes, yo creo que eso llamó mucho la atención de la gente”, expresó el actor.

El filme se posicionó en el octavo sitio de las películas más taquilleras del cine mexicano. Hasta el momento ha logrado una recaudación de casi 21 millones de dólares a nivel mundial, mientras que en México es el filme más taquillero de este año, logrando una audiencia de 3.1 millones de espectadores y 199 millones de pesos en ingresos, de acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

“Estoy muy sorprendido, pensamos que Radical, por no ser la típica película comercial o de comedia que yo hago, no iba a tener tanto éxito, de hecho en un inicio no teníamos contemplado lanzarla a nivel comercial, pero cuando vimos la reacción de la gente en el Festival de Sundance, de ahí surgió el gusanito de: ‘igual y funciona’ y lo hizo”, aseguró el también productor.

Jennifer Trejo, Daniel Haddad, Gilberto Barraza, Enoc Leaño y Danilo Guardiola completan el elenco de Radical, misma que fue dirigida por Christopher Zalla y producida por Derbez. Pero su camino apenas comienza, ya que Derbez ha logrado posicionar sus cintas mucho más alto, al menos con No se aceptan devoluciones (2013) recaudó más de 100 millones 500 mil dólares a nivel mundial; seguido de Overboard (2018), con 91 millones y Cómo ser un latin lover, con 62 millones.

Estos números, lejos de verlos con miedo, el también productor los ve como un motor para seguir adelante, incluso demostrarse que se puede conquistar al público con historias inspiradas en casos reales, no necesariamente siendo una ficción o una comedia.

Este año también estrenó en Prime Video su nueva temporada de De Viaje con los Derbez, buscando a Santa, con el que logró sanar heridas familiares, así como valorar mucho más la vida, luego de un accidente que sufrió, por el que casi pierde un brazo. Para esta edición, su viaje contiene menos riesgos, es más familiar y amoroso, sobre todo para inculcar las tradiciones decembrinas a su pequeña hija Aitana.

“Si no sacas el niño que traes dentro en estas épocas decembrinas, ya no lo sacaste nunca, eso hará que te amargues. Por eso, en estas fechas yo siempre trato de que exista mucha magia en la casa”, dijo Derbez.

Para el siguiente año, Eugenio Derbez, de 62 años, bajará considerablemente su carga de trabajo, esto con el fin de no llegar tan exhausto al final del año.

Finalmente, uno de los proyectos que se esperaban era Speedy González, en donde el actor prestaría su voz a este astuto ratón que adquirió fama desde 1955 gracias al corto de Friz Freleng y Hawley Pratt, sin embargo, este plan quedó desechado por el momento debido a conflictos de derechos.

“Es una larga historia, pero Speedy se frenó, la íbamos a hacer con una compañía que, con todo lo que pasó en su interior, se enterró el asunto por lo pronto, igual y más adelante cuando se liberen los derechos lo hacemos”, concluyó.