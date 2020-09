¡El Dalai Lama y Derbez juntos! El comediante entrevistará al líder espiritual

Eugenio Derbez realizará una transmisión en directo hasta Dharamsala, India, lugar de residencia de Dalái Lama donde intercambiarán temas sobre compasión y medio ambiente con un toque de humor, considerándola la entrevista más importante para el comediante mexicano.

El actor dio a conocer en sus redes sociales lo que será un encuentro histórico con Dalai Lama, donde hablarán del humor en una época que a nivel mundial abunda mucho el dolor, mucha tristeza, mucha depresión por la situación.

“Quiero hablar con Su Santidad acerca de la risa, del humor, siento que estamos perdiendo la capacidad de reír con tantas broncas, tanto encierro” menciona Derbez durante unas de sus transmisiones en su cuenta oficial de Facebook.

Foto: Cortesía | @EugenioDerbezTV

El conversatorio se realizará el día lunes 21 de septiembre. La hora pactada para la conferencia será de 20:30 a 21:30 horas en Hermosillo y 22:30-23:30 horas, Ciudad de México.

“Es una gran oportunidad para reflexionar sobre la importancia del humor y de las causas que propician la felicidad genuina, es una era en donde predomina el odio y las malas noticias en las redes sociales y en los medios masivos”, comentó Eugenio.

A pesar de dedicarse a dos cosas completamente diferentes, ambas personalidades tienen una visión común sobre el humor y conocen la importancia de saber reír en estos tiempos tan difíciles.

Foto: AFP

“Dalai Lama es una persona con un gran sentido del humor, generalmente los líderes tienden a ser muy serios y no quieren hacer bromas porque temen a no ser tomados en serio y sin embargo él no, siempre hace bromas, siempre hace chistes, siempre está jugado con la gente, siempre se está riendo y yo creo que esa es una gran lección para el mundo, a pesar de las circunstancias de que él y su pueblo están viviendo, siempre se puede reír de él mismo y las situaciones y es lo que quiero hablar con él, el humor en estos tiempos tan difíciles”, comenta.

Las personas interesadas podrán ver la transmisión en directo por Internet en tibetano, inglés, chino, hindi, francés, ruso, vietnamita, japonés, mongol, coreano, alemán, portugués e italiano. Se ofrecerá en los sitios web oficiales y páginas de Facebook de la Oficina de Su Santidad, el Dalai Lama.

Foto: AFP

También se transmitirá en español simultáneamente por Eugenio Derbez TV. El protagonista de “No se aceptan devoluciones”, subtitulará la conferencia al español y la subirá a su plataforma de Facebook para todo aquel que esté interesado en volverlo a ver.

