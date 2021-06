Evolución | Tinieblas se sube al ring de la política

Manuel Leal Peña, mejor conocido en la cultura popular mexicana como Tinieblas, está dando su última batalla, ahora como candidato a encabezar la alcaldía Venustiano Carranza, en el poniente de la Ciudad de México.

Considerado una leyenda viviente del ring y una de las figuras más reconocidas de la lucha libre mexicana, al lado de El Santo y Blue Demon -con quienes grabó varias películas- el deportista de 81 años de edad estaba parcialmente retirado de la lucha libre profesional desde hace tres años.

Ahora, con este compromiso social por delante, el luchador nos habla de esta última pelea de la que por cierto, asegura que se quitará la máscara si sale victorioso.

Este 2021 se cumple medio siglo de su debut como luchador. ¿Cómo se siente?

Para mí es satisfactorio tener una trayectoria de tantos años dentro de la lucha libre, los voy a cumplir el 20 de agosto y creo que tendremos que hacer algo grande para conmemorarlo. Ahora me doy cuenta de la fuerza que adquirió este personaje a través de tantos años, no sólo en México, sino en otros países… Así que le doy gracias a Dios por la fuerza que me ha dado y por las ganas de seguir adelante, ahora con esta campaña que estoy llevando a cabo como candidato; esta será otra lucha, pero por una buena causa, la de servir a la gente.

Foto: Reuters

Y ha dicho que en caso de ganar se quitará la máscara.

Sí, así es. Desde el primer día, cuando ya esté como alcalde, el público será el que me quite la máscara. Porque yo tuve muchos encuentros, muchas peleas de máscara contra máscara o máscara contra cabellera, pero ahora será algo muy diferente. Me voy a dar a conocer ante toda la gente, aunque yo ya sé de antemano que ya después de eso la gente va a querer verme llegar con máscara, y si así lo quieren, lo voy a hacer, con mucho gusto.

Es irónico que después de 50 años de proteger la máscara, ahora sería la gente la que se la quite.

Sí, y esa fue decisión mía, voy a dar mi nombre y a aparecer como cualquier ciudadano, para que vean al que esté dirigiendo la alcaldía.

¿Cuándo fue la primera vez que estuvo interesado en la lucha social?

Inicialmente yo me uní al partido Redes Sociales Progresistas porque además de político también soy un luchador social, y eso lo he tenido desde que mi personaje fue tomando auge. Por ejemplo, tuve una sección de preguntas dentro de una revista, y ahí tuve mucha comunicación con la gente que me pedía consejos y que me preguntaba cosas de historia, y a raíz de toda esa comunicación que tuve se me conoció como “El gigante sabio”. Eso me gustó mucho y tuvo mucho éxito, porque duró más de 10 años en el gusto de la gente. Pero me interesé mucho más en ser un luchador social porque yo también he sufrido y batallado desde muy pequeño. Desde los 10 o 12 años fui comerciante en la calle, ahí cerquita de Lagunilla, pegadito a Tepito, y ahí vi cosas muy difíciles, sobre todo para un niño, y todo eso me dio una meta para seguir adelante. Después me metí al físicoculturismo, con lo que me empezaron a contratar como modelo, y luego en el cine como extra, porque de hecho yo quería ser actor, pero en el gimnasio donde yo entrenaba había algunos luchadores de los que me hice amigo y ellos me empezaron a enseñar a luchar. Ya con el personaje de Tinieblas, pues me han llamado para ir a hospitales y orfanatorios, para ir a ver a los discapacitados o a gente desahuciada, porque de esa forma les inyectamos vida, y siempre me ha gustado mucho esa labor social de visitar gente, de ir a las escuelas a platicar con los niños de muchos temas que son tan importantes, y todo eso me ha dado una pauta de enseñar y de motivar a la juventud.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son las propuestas de Tinieblas para la alcaldía Venustiano Carranza?

Mira, hay mucha inseguridad. Yo he andado en los lugares oscuros donde muchos candidatos no se meten, en los tugurios, en las zonas donde las familias no pueden salir a la calle a ciertas horas y donde. A veces ni llegan las patrullas porque hasta ellos tienen temor. Y así como eso, hay otras situaciones como las banquetas, la basura, la luz… Hay lugares que sí están arreglados, pero otros los dejan olvidados y eso no debe ser. Yo como candidato he ido casa por casa y negocio por negocio a meterme y platicar con las personas que me dicen que quieren apoyos y que me piden que yo no vaya a ser como los demás políticos que vienen, hablan y ya no regresan… Esa es la gente que yo quiero ayudar.

Todos conocemos casos de grandes deportistas que le han dado mucho orgullo a México, y que después, ya como políticos no son tan brillantes.

Sí, es cierto, y te digo una cosa, yo no quiero caer en lo mismo, yo quiero servir. No busco poder, ni dinero; lo que hice ya lo hice dentro de mi carrera. La gente me conoce y saben que no soy una persona rica, mi única ambición es querer ayudar a la gente, servir, escuchar, pero yo no me vendo. Llevo más de 50 años viviendo en este lugar y he visto cosas injustas, muchas cosas injustas, yo mismo he ido a la alcaldía a solicitar un apoyo y nunca me lo han dado. Necesitamos también intensificar el deporte, darle esa entrada a toda la juventud, para que no haya tanta delincuencia, hay que encausarlos por un buen camino.

El abrazo del oso y la plancha fueron algunos de sus movimientos más populares como luchador, ¿Los aplicará si llega a ser alcalde?

(Risas) El abrazo del oso sí, puede ser, para los que se portan mal o también una plancha, desde la tercera cuerda, y yo sé qué con eso van a tener. Ahora sí que, como dicen por ahí, a ver si nos deja la mafia del poder, pero yo sé que con el apoyo de la gente la vamos a hacer, porque ya necesitamos un cambio.

Foto: Cortesía

¿Y si no lo hace bien?

Que me lo digan, por supuesto… Voy a estar pendiente y voy a verificar que la gente que trabaje conmigo cumpla, voy a estar al tanto de eso. Mi trabajo será estar en la calle, no nada más en un escritorio mandando, sino haciendo las cosas como deben ser, será mi labor que toda la gente de esta alcaldía esté completamente satisfecha y voy a hacer hasta lo imposible para que todos estén contentos.

¿Y si no gana?

Pues mira, sinceramente yo ya estaba retirado, solo estaba tras bambalinas. Tengo dos hijos que tienen dos empresas de lucha libre, uno que ya está próximo a abrir, se llama Nación Lucha Libre y yo estoy atrás de ellos, solo como consejero, y aparte de eso seguiría de gira con algunas pláticas que doy para llevar un mensaje positivo a la gente, compartiendo algunas ideas de toda la carrera que he tenido, porque fueron 9 mil 604 luchas, van a ser 9 mil 605 con esta, pero yo siento que no ganando. Y si no, yo me retiro, también quiero ya dedicarme a mi familia y tener la libertad de salir un poco.

Antes de terminar la charla, Tinieblas agrega que también terminó un libro con su biografía, en el que incluirá todas sus historias de vida, anécdotas y fotografías destacables:

“Gane o pierda, también voy a lanzar mi libro y yo creo que eso también va a estar muy interesante”, puntualiza.

