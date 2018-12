Éxito de Babasónicos radica en no agradar

Aunque no hay una fórmula precisa para el éxito de Babasónicos, los miembros de la banda pueden asumir que su falta de empatía con lo mainstream de cada época ha permitido que el grupo siga vigente.



“No quiero contar los años que llevamos juntos, son un montón”, dice Mariano Roger, su guitarrista. Pero aunque no les guste, dentro de unos días celebrarán los 26 años del lanzamiento de Pasto, su álbum debut.



“Pero lo importante no es la acumulación de años, porque la cantidad de tiempo o la trayectoria no tiene importancia por sí misma; lo valioso es la calidad en el proceso”, añade.



“Ha sido la adaptación y la propuesta frente a la realidad circundante lo que nos ha mantenido aquí, eso es clave. En los momentos donde musicalmente hicimos algo también pasaba algo alrededor, se discutía la realidad con una propuesta o visión distinta del mundo artístico o de la realidad en general”, remata Diego Castellano, su baterista.



Los músicos coinciden que han logrado permanecer en la escena del rock porque nunca han intentado agradar a nadie, y mucho menos han cedido a otras corrientes musicales para triunfar en las listas de popularidad.



“De alguna forma buscamos aportar esa cosa que te hace sentir que hay esperanza en cualquier situación. Hace falta gente que no tenga ganas de agradar. Yo vengo a pelear, a discutir, a quejarme de la realidad, a mí no me gusta el mundo, muchas cosas que pasan, y a veces la gente tiende a aceptarla y dejarse llevar por eso”, dice Roger.

La muestra de esta ruptura artística la mostraron con Impuesto de fe, donde Babasónicos jugó a ser otra banda totalmente distinta para reversionar sus propios éxitos en un concepto entre el acústico y el electro que presentaron en 2016. “Con ese material reinventamos la forma de orquestarnos, le dimos preponderancia al silencio y a los espacios sonoros”, señala el Panza Castellano.



Como consecuencia de ese experimento surgió Discutible, su decimosegundo disco de estudio y el primero inédito en cinco años. “Aquí los arreglos tienen una forma más económica y no tan grandilocuente como podría ser Romantisísmico (2013), que eran muchos sonidos sonando a la vez. Esto es más despojado, primero suena una guitarra, luego una voz, y así…”, cuenta el guitarrista.



Para la banda, este material con 10 temas nuevos es una ruptura más a su sonido musical, pues tomaron como base e inspiración el sonido Hip Hop. “Nunca hemos tocado ese ritmo, pero la instrumentación nos inspira porque es de un rango muy grande. Tomamos un poco esos elementos y del proceso de Impuesto de fe, de esa música que no tiene nada que ver con nosotros”, explica Mariano.



Discutible, que salió a la venta el 12 de octubre, será presentado formalmente al público mexicano el próximo año. Pero antes Babasónicos ofrecerá un concierto esta noche en el Pepsi Center: “Quisimos mostrar un adelanto del show con cosas nuevas. Es una vuelta al sonido ortodoxo de la banda, un poco más eléctrico, tras lo que vivimos con Impuesto de fe”, concluyeron.