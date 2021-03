Fallece Álex Casademunt, exintegrante de Operación Triunfo

El exintegrante del concurso español, Operación Triunfo, Álex Casademunt, falleció este martes en un accidente automovilístico en Mataró, Barcelona.

La Policía Local de Mataró investiga las circunstancias del siniestro, que se produjo en la carretera de Cirera entre las plazas de França y de la Gran Bretanya, en el puente sobre la C-32 a la altura de Mataró (Barcelona).

Los Bombers extrajeron el cuerpo de la víctima de 39 años, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

La noticia de la muerte fue filtrada en las redes sociales por un trabajador de emergencias que llegó al accidente, pues ni su familia estaba enterada de lo sucedido.

El hecho ha causado la indignación de sus seguidores, pues consideran es poco ético.

Mientras que su agencia de representación –Telegenia– escribió un mensaje en Twitter sobre la muerte del artista.

"Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz", escribieron.

Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de @alex_casad. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz — Telegenia (@Telegenia1) March 3, 2021

Álex Casademunt participó en la primera edición de Operación Triunfo, emitida 2001 y 2002 en la televisión española.

Quedó dentro del reality show y quedó en décimo lugar. En este concurso coincidió con otros artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez y David Bustamante. Recientemente, Àlex Casademunt se había vuelto padre de una niña.

