Fallece Aretha Franklin, la Reina del Soul, a los 76 años

El día de hoy se dio a conocer que la cantante Aretha Franklin falleció en su casa de Detroit, a la edad de 76 años.

La artista padecía de cáncer, lo que causó el deterioró de su salud, hasta llegar a un estado grave que provocó que perdiera la vida.

Durante su lecho de muerte, la intérprete de Natural Woman estuvo rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

Franklin fue operada por un tumor en 2010 y se vio obligada a cancelar espectáculos a principios de este año por razones de salud.

Foto: AFP

Ha ganado 18 premios Grammy y su última actuación al público en general fue en 2017 en Filadelfia. Y posteriormente en un concierto privado en Nueva York, en el 25 aniversario de la Fundación Elton John para la lucha contra el Sida, en noviembre de ese mismo año.

"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985) y "A Rose Is Still A Rose," (1998) son otros de sus mayores éxitos de su carrera.

En 1987, se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, mientras que en 2005, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento para un civil estadunidense, el cual le fue entregado por el presidente George W. Bush.

Foto: AFP

Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida.



Con información de Notimex