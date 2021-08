Fallece Ed Asner a los 91 años, actor ganador de siete Emmy

El ganador de siete premios Emmy, Ed Asner, falleció este domingo a la edad de 91 años, así lo informó su familia.

"Lamentamos decir que nuestro querido patriarca falleció esta mañana, en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos", escribió la familia en la cuenta de Twitter del actor.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021

Por otro lado, el publicista que trabajó con Asner declaró que murió por causas naturales.

Asner se dio a conocer inicialmente como el jefe Lou Grant en el "Mary Tyler Moore Show", icónico programa de televisión que se emitió entre 1970 y 1977, y más tarde en una secuela basada en su personaje.

Con ese rol consiguió tres de los siete premios Emmy, uno por en la categoría de comedia y otro como dramático.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asner también es conocido por interpretar a otro hombre rudo con corazón de oro: el viudo Carl Fredericksen en la película animada de Pixar, "Up" en 2009.

Nacido el 15 de noviembre de 1929 en Kansas City fue un también un activista liberal y participó en protestas a favor de los sindicatos y en contra de la pena de muerte.