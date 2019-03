Fallece el actor y director teatral Abraham Stavans

El actor y director de teatro Abraham Stavans, quien participó en más de 45 obras de teatro y casi 30 telenovelas, falleció la noche del martes, confirmó su hijo Ilan a través de redes sociales.

Mi amado padre, el actor Abraham Stavans murió ayer. Sus apasionadas actuaciones y su amor por la vida son para siempre en memoria.

My beloved father, actor Abraham Stavans (1933-2019), died yesterday. His passionate performances and love for life are forever in memory.

Nacido en 1933 en la Ciudad de México, Stavans comenzó sus estudios de teatro en 1949 bajo la guía de los directores José de Jesús Aceves y Seki Sano, en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de la que es socio honorario, en el Actor's Studio en Nueva York y en Londres, donde cursó Dirección Teatral.

Debutó como actor a los 20 años con la obra “Las cinco preciosidades francesas” y con “Prueba de fuego”, de Arthur Miller, en tanto que como director comenzó su labor con “Frío almacenaje”, de 1981, hasta sumar más de 45 puestas sobre los escenarios teatrales como histrión y director.

Abraham Stavchansky Altschuler, su nombre completo, actúa igualmente en la pantalla grande en “Pecado original” con Antonio Banderas, “Licencia para matar” de la saga “James Bond”, “Morirse está en hebreo” y “Los cuentos de Pancho Villa”, entre otras filmaciones.

En cuanto a televisión, es recordado por su trabajo en “El Chapulín Colorado”, al igual que programas como “Papá soltero”, “La cosquilla”, “Y ahora Silvia” con Silvia Pinal y “Antojitos mexicanos”.

También actúa en más de 25 telenovelas, entre ellas “El vuelo del águila”, “Mundo de juguete”, “Tres mujeres”, “Camila”, “Soledad”, “Chispita”, “Mi querida Isabel”, “Rebelde” y “La otra”.

Otra faceta de su carrera es como maestro, con cursos como “Psicoteatro para crecimiento personal” que imparte con su esposa Ofelia, además de escribir juntos el libro “Psicoteatro. Hacia el crecimiento personal”. Le sobreviven sus hijos Ilan, Darien y Liora Stavchansky.