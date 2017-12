Fallece Heather Menzies-Urich, actriz que participó en ''La novicia rebelde''

Washington.- La actriz Heather Menzies-Urich, conocida por interpretar el papel de Louisa Von Trapp en la legendaria "The Sound of Music", murió el domingo a los 68 años de edad, informó hoy su hijo Ryan Urich.



Había sido diagnosticada con un tumor cerebral hacía cuatro semanas y falleció en Nochebuena, explicó el portal de noticias del espectáculo TMZ.



"Fue una actriz, una bailarina y amaba vivir la vida intensamente", agregó su hijo.



Nacida en Toronto, Menzies-Urich tuvo su primer papel en la serie televisiva "The Farmer's Daughter", de 1964.



Posteriormente fue escogida, cuando tenía 14 años, para interpretar a la tercera hija mayor de la familia Von Trapp en "The Sound of Music" de 1965.



El musical se convirtió en un éxito mundial y ganó cinco premios Óscar de la Academia de Hollywood, entre ellos el de mejor película.



Menzies-Urich, viuda del también actor Robert Urich, además participó en las series "Bonanza" (1970) y "Dragnet" (1967) y en otras cintas cinematográficas como "Piranha" (1978) y "Endangered Species" (1982). EFE

