Fallece la primera actriz Beatriz Aguirre a los 94 años

La primera actriz Beatriz Ofelia Aguirre Valdez falleció este día a los 94 años de edad.

Fue la periodista de Espectáculos, Maxine Woodside, quien reveló la noticia a través de su cuenta de Twitter.

Estoy Muy triste. Falleció mi amiga Beatriz Aguirre. Una gran actriz de la época de oro del cine Nacional. Descansa en paz mi querida amiga. 🙏 pic.twitter.com/kOIKjYbEgu — Maxine Woodside (@maxwoodside) September 29, 2019

Hasta el momento se desconocen la causas de su muerte pero de igual manera, la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) confirmó la noticia por medio de las redes.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico , comunican el fallecimiento de la intérprete Beatriz Aguirre; la cual tuvo una prolífica carrera como actriz de teatro, cine, televisión y doblaje, además perteneció a la llamada Épocade Oro del Cine Mexicano. pic.twitter.com/NRgkrWc97e — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) September 29, 2019

Actriz de la Época de Oro

Nacida un 21 de de marzo de 1925 en Arteaga, Coahuila, Aguirre comenzó una carrera como dentista para luego abandonaría y dedicarse a la actuación.

Su debut lo haría en julio de 1944 en la película La Monja de Alferez, donde participaría junto a María Félix.





Foto: Cortesía

En 1947 ingresó a la escuela de Arte Dramático de Bellas Artes y debutó en la temporada 1948 de Teatro Universal con Antígona, de Anouilh, obra traducida y dirigida por Xavier Villaurrutia, de quien fue alumna.

La estrella es reconocida como una de las grandes figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano, participando en películas como Mala hembra (1950), Mariachis (1950), El ojo de cristal (1956), Senda prohibida (1961), entre otras.

Tuvo una carrera prolífera en el mundo del cine, la televisión y hasta en el doblaje en varias películas infantiles





Una de sus últimas apariciones fue en los Premios Ariel 2016, donde reveló que en aquel momento estuvo apunto de morir debido a que tras mojarse en una locación por realizar una escena, se "empapó" y cayó enferma, sin embargo, logró recuperarse.

"Me empapé en una locación y luego me puse muy grave y por poco me muero, pero no, aquí estoy”.