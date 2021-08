Fallece Lee "Scratch" Perry, productor y leyenda del reggae

Rainford Hugh Perry, conocido como Lee "Scratch" Perry, falleció este domingo en Jamaica a los 85 años de edad. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

El presidente de Jamaica, Andrew Holness, confirmó la noticia a través de su cuenta en Twitter y expresó sus condolencias a la familia y amigos del pionero del reggae.

"Mis profundas condolencias a la familia, amigos y fans del legendario cantante y productor Rainford Hugh Perry OD, afectuosamente conocido como "Lee Scratch" Perry", escribió el mandatario.

Lee "Scratch" Perry es reconocido por muchos como el productor de la primera canción de reggae, antes de que el género naciera siquiera. La excentricidad que lo caracterizaba, así como las innovaciones que introdujo en la producción musicales le ganaron un nicho en la historia de la música.

A lo largo de su carrera, Perry trabajó en la música de grandes exponentes, como Bob Marley, The Beastie Boys o The Congos. En 2002 recibió el premio Grammy a Mejor Artista de Reggae; por otro lado, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 100 de la lista "100 Greatest Artists of All Time" en el año 2004.