¡Hasta nunca, Ron Cobb! Muere el diseñador del famoso DeLorean de "Volver al Futuro"

El mundo del cine está de luto luego del fallecimiento de Ron Cobb, dibujante mejor conocido por haber diseñado el famoso DeLorean de la película "Volver al futuro".

Fuentes cercanas a la familia dieron a conocer que Ron perdió la vida el mismo día que su cumpleaños a la edad de 83.

Por su parte, la revista Variety señaló que el artista murió a causa de "Demencia con cuerpos de Lewy", una dolencia causada por una acumulación de proteínas en el cerebro.

Varios actores, directores y producciones en general dieron el pésame a la familia a través de redes sociales. Una de estas fue Star Wars, quienes escribieron en Twitter.

"Nos entristece conocer del fallecimiento del diseñador Ron Cobb, quien diseñó uno de los personajes más memorables de la cantina de Mos Eisley, Momaw Nadon. También trabajó en E.T., el extraterrestre, En busca del arca perdida, Alien, Regreso al futuro y muchas más. Le echaremos de menos".

We were saddened to learn of the passing of conceptual designer Ron Cobb, who designed one of the most memorable characters in the Mos Eisley cantina, Momaw Nadon. He also contributed to E.T., Raiders of the Lost Ark, Alien, Back to the Future, and many more. He will be missed. pic.twitter.com/TP9RckDiI6 — Star Wars (@starwars) September 22, 2020

Desde Disney hasta Hollywood

Su carrera comenzó en el año 1956. Trabajó en Walt Disney Studios como artista y participó en la cinta clásica de "La bella durmiente". Posteriormente fue diseñador de producción en "Conan, el bárbaro".

Entre su filmografía destacan participaciones en las películas "Abyss, Desafío total" o "Leviatán". Mientras que en 1992 dirigió "Garbo". Su último proyecto fue "Southland Tales" en el año 2006.

Cabe destacar que este hombre fue una pieza clave en diferentes cintas icónicas de Hollywood, como Alien o Star Wars al ser el responsable de la estética de dichas producciones.

Pero sin duda, uno de sus trabajos más destacables fue dentro de la producción de "Back to the future", donde trabajó como consultor y estableció los diseños iniciales del ya icónico DeLorean.

