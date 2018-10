Fallece Scott Wilson, quien interpretó a Herschel en The walking dead

El actor estadunidense Scott Wilson, recordado por las nuevas generaciones por interpretar a “Hershel Greene” en la serie de televisión “The walking dead”, falleció el sábado pasado víctima de cáncer.

La cadena AMC emitió un comunicado en el que confirmó la muerte del Wilson, con una carrera de más de 50 años que comenzó en 1967 con su debut en las películas “Al calor de la noche”, la cual ganó cuatro premios Óscar entre ellos Mejor Película, y “A sangre fría”, que coprotagonizó.

En su carrera también fue el asesino del protagonista en la cinta “El gran Gatsby”, de 1974; participó en “Pearl Harbor”, “Monster”, “El último samurái”, “Elegidos para la gloria” y “La novena configuración”, por la que fue nominado a un Globo de Oro en 1981.

También resaltó en “Dead man walking” y “Our God´s brother”, escrita por Karol Wojtyla y de la cual Wilson estaba muy orgulloso porque, entre otras cosas, le permitió conocer al Papa Juan Pablo II en El Vaticano.

Además fue actor invitado en series como “CSI”, “Los expedientes secretos X” y “Dimensión desconocida”, dio vida al “reverendo Potter en “Saving Grace” y al conocido granjero ebrio “Hershel Greene” en “The walking dead”, en la que partició en 30 capítulos grabados entre 2011 y 2014.

Los productores de la serie anunciaron la tarde del sábado en la Comic-con de Nueva York el regreso del granjero a la serie de zombies, para despedir al actor Andrew Lincoln, que personifica a “Rick Grames”, el protagonista del programa que dejará tras nueve temporadas.

Sin embargo solo horas después se anunció el fallecimiento de Wilson, a los 76 años. Al parecer el actor ya había grabado algunas escenas, informaron varios mediso de comunicación estadunidenses.

En @WalkingDead_AMC, la cuenta oficial de la serie en Twitter, se emitió el mensaje: “Scott será recordado como un gran actor y aún más, una mejor persona. El personaje que encarnaba en ‘The walking dead’, ‘Hershel’, vivía en el corazón emocional de la serie. Nuestros corazones están con su esposa, familia, amigos y los millones de fans que lo amaban”.

El reconocido intérprete, nacido el 29 de marzo de 1942, también sobresalió por su labor en el Sindicato de Actores (SAG) en su país natal.

La noticia de su muerte generó una serie de reacciones de pesar, como la de Mark Hamil, quien interpreta a “Luke Skywalker” en la saga “Star Wars”, y que en su cuenta @HamillHimself escribió “Scott Wilson fue uno de los más finos actores de carácter de todos los tiempos”.

“Tan sutil, tan real, que nunca lo vi hacer un movimiento falso-nunca. Cuando lo conocí no estaba preparado para su calidez y amabilidad o su habilidad para hacerme sentir instantáneamente como un amigo de toda la vida . #RIPScottWilson”, añadió.

Scott Wilson was one of the finest character actors of all time. So subtle, so real, I never saw him make a false move- EVER. When I met him I wasn't prepared for his warmth & kindness or his ability to instantly make me feel like a lifelong friend. #RIPScottWilson pic.twitter.com/LZWDeUIYzk — Mark Hamill (@HamillHimself) 7 de octubre de 2018





