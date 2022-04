Familia niega robo de joyas en casa de Silvia Pinal

"Pura bisutería es lo que se llevaron de la casa de doña Silvia Pinal".

Así lo compartió su hija Sylvia Pasquel quien comentó que no asaltaron la casa donde reside su mamá, ni se llevaron alguna caja fuerte como se había rumorado.

De acuerdo con la también actriz, Pasquel y Pinal asistieron a una reunión la tarde del sábado pasado, acompañadas por el chofer de la familia y una de las dos enfermeras a cargo de la primera actriz.

Sin embargo, la otra cuidadora que se quedó en casa mensajeó con su compañera asegurándole que una persona de nombre Alejandro, le había escrito para solicitarle la entrega de unas joyas en una plaza comercial en el Pedregal.

“Le dije (a la enfermera) que hiciera caso omiso ya que no conocía a ese tal Alejandro

“Al poco rato, comentándolo en la comida que estábamos, le dije al chofer que se regresara a casa de mi mamá a ver lo que estaba pasando”, comentó Pasquel.

Tras ser notificada de que un cerrajero intentó abrir la cerradura de acceso al domicilio de Pinal, Pasquel llamó al 911 y alertó a las autoridades locales.

“Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando le hablé a Efigenia (asistente de su mamá) y ella dio aviso a los policías que cuidan la cuadra.

“La enfermera agarró todas las cajitas de diferentes marcas que no necesariamente tenían que traer algún tipo de alhajas, vacío esas cajitas en una bolsa, se salió de la casa y se las llevó a este tipo a una plaza cerca de la casa. Como no tenía llaves para regresar, ya no pudo entrar; era pura bisutería lo que llevaba ahí, no llevaba ninguna joya de mi mamá porque todas esas joyas están guardadas en el banco”, informó la media hermana de Alejandra Guzmán.

Actualmente, las dos enfermeras y el cerrajero se encuentran bajo investigación; la familia de la afectada tomará acciones legales tras el suceso.

Desconoce la forma en cómo es contratado el personal que labora en casa de su mamá, dijo, además, que las dos cuidadoras llevaban aproximadamente dos días trabajando.

Respecto a Pinal, ella se encuentra bien físicamente, pero triste.

“A mi mamá tratamos de ocultarle lo sucedido para que no se estresara ni se sacara de onda, hasta en la noche que llegamos a la casa le dijimos.

“Claro que está triste mi mamá porque al final violan tu intimidad, tu espacio y se llevan cosas que te ha costado trabajo ganar y comprar, afortunadamente nada más fue algo material y de eso fue bisutería”, dijo Pasquel.