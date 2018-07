Famosos desfilan por la "alfombra roja" de casillas electorales para ejercer su voto

Varios artistas comenzaron a llegar desde muy temprano a las casillas electorales correspondientes para ejercer su voto, entre ellos figuran actores y cantantes como Lucía Méndez, Tenoch Herta, Joaquín Cosío, Ludwika Paleta, Gael García entre otros.

El actor Joaquín Cosío, reconocido por su papel de "El Cochiloco" en el filme de "El Infierno", luego de acudir a las casillas electorales llamó a los ciudadanos a ejercer su voto y formar parte del cambio de México.

Hay que participar, no hay que permanecer dormidos, ni anquilosados a un sillón viendo el televisor. Tenemos que formar parte del cambio de México, no podemos ser indiferentes a estos momentos tan importantes

Foto: Adolfo López I El Sol de México

El actor Damián Alcázar también acudió a votar e hizo un llamado a la sociedad a que salgan a votar pues en ellos está el cambio.

Eres muy importante para el futuro de tu país, hay que participar activamente. Tenemos que decir hasta aquí

Foto: El Sol de México

El actor Gael García, famoso por sus filmes "Y tu mamá también", "Amores Perros", "Babel" y "Rudo y Cursi", acudió a votar a las casillas en compañía de su mamá Patricia Bernal. "Qué bonito es salir a votar, especialmente con mi madre".

Qué bonito es salir a votar, especialmente con mi madre. #VotoLibre pic.twitter.com/34062Mb1cc — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 1 de julio de 2018

Tenoch Huerta, ganador de un Premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Ariel), por su actuación en la cinta Días de gracia, aseguró que se vive una situación crítica en México, la cual se debe de cambiar mediante la participación ciudadana y haciendo ejercer el derecho del voto.

Para que exista una verdadera democracia se debe realizar el ejercicio diario de nuestra participación para construir una sociedad mejor Tenoch Huerta

Foto: El Sol de México

La cantante y actriz, Lucía Méndez, señaló en su Instagram que también fue votar. "¡Ya voté! es mi derecho... ¡y ustedes?"escribió.

¡Ya Voté! , es mi derecho...¿y ustedes? 👄💋❤️👀👀👏 . . #SALYVOTA #VotaPorMéxico 🇲🇽🕊️❤️ Una publicación compartida de Lucía Méndez (@luciamendezof) el 1 Jul, 2018 a las 11:38 PDT

Ludwika Paleta, actriz y modelo, indicó por medio de redes sociales que ya había acudido a votar por su candidato favorito, asimismo compartió una fotografía que acompañó con el mensaje "Compromiso Ciudadano".

Compromiso ciudadano 👍🏼 #vota #elecciones2018 🇲🇽 Una publicación compartida de Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) el 1 Jul, 2018 a las 11:34 PDT

Desde Diego Luna a Lila Downs, famosos apuestan por un cambio en México

El actor Diego Luna o la cantante Lila Downs son estrellas en todo el mundo. Pero se definen como bien mexicanos y al igual que varias celebridades entrevistadas por AFP quieren despertar en un país diferente tras las elecciones presidenciales del domingo.

Diego Luna, 38 años

Foto Instagram Diego Luna

Profesión: actor, director, activista

Conocido por: estrella de las películas "Y tu mamá también" (2001), Star Wars "Rogue One" (2016)

- ¿Con que México sueña?

Vivo en un país al que adoro y en el que he construido todas mis historias de amor. Aquí decidí convertirme en actor, aquí decidí ser padre y es el lugar en el planeta donde más cómodo me siento, el lugar al que pertenezco; por ende, quisiera que pudiéramos vivir en un país más inclusivo, más justo, donde la desigualdad no sea tan brutal, y donde tengamos nuestra fuerza. Ojalá me toque ver ese México.

- ¿Cómo contribuir al cambio que tantos mexicanos reclaman?

Vivimos en un mundo, sobre todo en las redes sociales, donde hay esta cacofonía que hace muy difícil escuchar. Todo mundo participa, pero casi nadie escucha y yo creo que ser ciudadano es eso, saber escuchar.

No tendremos los gobernantes que merecemos hasta que, como ciudadanos, no hagamos nosotros ese esfuerzo.

Lila Downs, 49 años

Foto Cuartoscuro

Profesión: cantante, activista

Conocida por: ganadora de cinco Latin Grammy y un Grammy, por su álbum "Pecados y milagros" (2011)

- ¿Votará en estas elecciones?

¡Claro! Yo creo que es importante votar por un cambio porque, como dice mi mamá: "Ya gobernó la derecha, y pues más o menos, no?" (risas). Ahora vamos a darle chance a la izquierda. Hay muchas cosas que no se pueden erradicar de un momento a otro, tenemos costumbres muy corrosivas para la sociedad mexicana.

- ¿Un gobierno de izquierda representa la posibilidad de cambiar a México?

No le tengo miedo a la izquierda porque creo que el pasado de México, que a mí me tocó vivirlo, era un gobierno de centro y populista, eso no es algo nuevo para el país. Esperemos que se logren cambios favorables.

Eugenio Derbez, 56 años

Foto Instagram Eugenio Derbez

Profesión: actor, director

Conocido por: estrella de las películas "Instructions Not Included" (2013), "How To Be a Latin Lover" (2017), "Overboard" (2018)

- Viviendo en Estados Unidos, ¿qué país encuentra cuando regresa?

En este tiempo de elecciones, veo que la gente está muy enojada. Todos queremos el mismo país, no creo que haya un solo mexicano, de todos los cientos de millones de mexicanos que hay, que quiera que nos vaya mal. Desafortunadamente estamos canalizando mal la energía.

- ¿Ya ha definido quién le gustaría como el próximo presidente?

Lo he confesado abiertamente: no sé todavía por quién votaré. Lo único que puedo decir es que el sentimiento que compartimos muchos mexicanos es que estamos tratando de encontrar cuál es el menos malo.

No estoy en contra de Andrés Manuel López Obrador (el candidato izquierdista puntero en las encuestas), como algunos piensan, tampoco estoy a favor, en una de esas termino votando por él… o por cualquiera de los otros.

Rubén Albarrán, 51 años

Foto Cuartoscuro

Profesión: músico, activista

Conocido por: ser vocalista de la banda de rock Café Tacvba, ganadores de nueve Latin Grammy y un Grammy, por su álbum "Cuatro caminos" (2003)

- ¿Votará en las elecciones?

¡No! Para mí, ir a votar no es democracia. En toda mi vida, no he visto democracia y siempre he visto que vamos de mal en peor.

La democracia no es cederle nuestros deberes y derechos a unos mafiosos, democracia es que nosotros seamos quienes toman las decisiones y hacen el trabajo.

Irene Azuela, 38 años

Foto Cuartoscuro

Profesión: actriz

Conocida por: participó en filmes como "Miss Bala" (2011) y "Las oscuras primaveras" (2014); ganadora de dos Premios Ariel, el Oscar mexicano

- En su opinión, ¿qué problemas enfrenta México de cara a las elecciones?

El profundo dolor que nos provocó a todos el asesinato de los tres estudiantes de cine en Guadalajara (en marzo pasado), pero también una cosa de incredulidad de que hubiera pasado una vez más, después de la herida tan honda que dejó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (en 2014, un crimen que nunca fue resuelto). No solo es el dolor sino el hartazgo, la incredulidad y la desesperación.

Javier Sicilia, 62 años

Foto Cuartoscuro

Profesión: poeta, catedrático, activista

Conocido por: su activismo tras el asesinato de su hijo junto con otros seis chicos en 2011 en medio de la violencia criminal que golpea a México

- ¿Votará en las elecciones?

No voy a las urnas, no voy a votar, no convalido una simulación.... Quien suba, va a administrar el infierno.

- ¿No ve ninguna diferencia entre los cuatro candidatos?

Quiero que gane López Obrador por una simple razón, porque este pueblo necesita decepción. Ya probamos todo, ahora nos falta López Obrador para que entendamos que la crisis tiene que ser abordada no por hombres o mujeres providenciales, sino asumiendo maduramente la problemática que estamos viviendo.

Con información de AFP

