Famosos manifiestan su indignación por separación de niños migrantes en EU

Miami.- Artistas latinos como Thalía, Angélica Vale, Luis Fonsi y William Levy reprobaron la política del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de separar niños de sus padres en los cruces fronterizos y ubicarlos en centros de detención en estados como Texas y Florida.

“Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamas volverán a verlos, me parte el alma. ¡Esto tiene que parar!”, escribió Thalía en Instagram, con una foto de un niño tras una reja.

¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas creaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamas volverán a verlos... me parte el alma. ¡Esto tiene que parar! 💔 I can’t believe the desperation and the pain these parents are suffering right now! As a mother, I can’t imagine being separated from my children, and not knowing if they are hungry, cold, mistreated or if I will ever see them again. This breaks my heart. It has to stop! Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 19 Jun, 2018 a las 8:02 PDT

El actor de origen cubano William Levy escribió: “No le hagas esto a un perro porque serás penalizado con crueldad hacia los animales, pero nuestro propio gobierno está haciendo esto. Lo que le están haciendo a estos niños es horrible!!".

WTF is this ?!!!! This shit is fucking Inhuman!!!! These are kids you Idiots, not Dogs!! Imagine your kids in that position for one second and see what you feel!!! Don’t do this to a Dog cause you’ll be penalized with animal cruelty, but our own government is doing this to our kids?? Just because they’re parents left everything behind to give their kids a chance to live the American Dream??!! Man!!!!! What’s happening to this country!!! What happened to the American Dream!!!! What happened to that America that used to make the difference!!! What they’re doing to these kids is Horrible!! For those out there saying that this picture is fake news let me tell you something, This pic was taken during a protest but it is not fake, it is the reality for more than 2000 kids that have been separated from parents at the border since the US started implementing the policy, the Department of Homeland Security confirmed on Friday. Una publicación compartida de William Levy (@willevy) el 19 Jun, 2018 a las 11:12 PDT

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi escribió en inglés en su cuenta de Instagram: “Tiene que haber una mejor manera” , “¿Qué es esto? ¿Qué clase de país somos? ¡Esto es una completa violación de derechos humanos!”.

WHAT IS THIS? What kind of country are we? This is a complete violation of human rights! I can’t... I can’t see these videos of little kids being pulled apart from their parents. All because their parents wanted a better life for them. I just don’t get it. There has to be a better way. #HumanRights Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 19 Jun, 2018 a las 9:28 PDT

La actriz mexicana Angélica Vale expresó en un video publicado en Instagram: “No puedo imaginar el dolor de las mamás y de esos niños que han sido separados, pero nosotros podemos hacer algo".

Vale añadió que "La mejor forma de combatir esta brutalidad es hablando a nuestros representantes, hablando a los senadores para que hagan algo y paren esta locura que se está llevando a cabo”.

Me duele profundamente esta situación... Unidos podemos todo... Una publicación compartida de Angelica Vale (@angelicavaleoriginal) el 19 Jun, 2018 a las 1:12 PDT

El video fue publicado como parte de una campaña lanzada por una revista que invita a celebridades y lectores a pronunciarse sobre el tema bajo los hashtags #DondeEstanMisHijos y #WhereAreMyKids.

Otras personalidades de la televisión hispana de Estados Unidos como María Celeste Arrarás, Pamela Silva-Conde, Borja Voces, María Elena Salinas, y Jackie Guerrido, también expresaron su desacuerdo con la política de separar familias.

El llanto y temor de niños inmigrantes que se encuentran presuntamente separados de sus padres en un centro de detención. La desgarradora grabación publicada por @propublica / The desperate sobbing of children allegedly separated from their parents by immigration authorities at the border. #keepfamiliestogether Una publicación compartida de Pamela Silva Conde (@pamelasilvatv) el 18 Jun, 2018 a las 3:12 PDT

Las separaciones familiares son el resultado de una política de “cero tolerancia” del gobierno de Trump con las personas que cruzan la frontera sin documentos las cuales son entregadas a la justicia criminal, mientras que unos dos mil inmigrantes han sido separados de sus padres.

