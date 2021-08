Famosos que evitan relacionarse con personas que no se han vacunado contra el Covid-19

A pesar de que la situación actual por Covid-19 es muy difícil y los contagios incrementan cada día; hay algunas personas que deciden no llevar a cabo todos los protocolos de sanidad y optaron por no vacunarse.

Sin embargo, su decisión no sólo podría afectarlos de manera individual sino también al momento de relacionarse con los demás. Y así es como a algunos amigos, familiares o, inclusive, trabajadores de ciertos famosos podrían perder su relación con ellos.

A través de redes sociales o ante los medios de comunicación algunos famosos se han pronunciado a favor de la vacunación contra el Covid-19 y por ende han decidido alejarse de quienes no están vacunados.

Jennifer Aniston

Uno de los más recientes casos que se dio a conocer sobre esta situación fue el de la actriz, quien en una entrevista para la revista “InStyle” comentó que perdió a varias personas de su círculo social por rechazar la vacuna, o al menos por no revelar si están o no vacunados. Durante la entrevista también habló sobre la obligación que tiene cada persona para seguir las medidas de sanidad.

Cabe destacar que en julio del año pasado Jennifer Aniston compartió en su cuenta oficial de Instagram unas imágenes de su amigo Kevin, quien se contagió de Covid-19 sin importar que era un hombre sano, por lo cual resaltó que el virus puede atacar a cualquier edad y persona. En la entrevista también declaró que todos deben pensar sobre la situación “piensen en aquellos que han sufrido este virus. Háganlo por su familia y por ustedes mismos”, enfatizó.

The Offspring

Otros de los famosos que han cortado relación con quienes aún no se aplican la vacuna fueron los integrantes de la banda de punk rock estadounidense, The Offspring, Dexter Holland, Kevin John y Todd Morse decidieron separar al baterista Pete Parada de la agrupación porque no se vacunó. Así lo dio a conocer el exintegrante a través de Twitter.

El baterista Pete Parada escribió en la red social que su decisión fue consultada con su doctor “Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos golpes, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Offspring (@offspring)

Asimismo, confesó que las reacciones por la vacuna podrían ser peores que no vacunarse “cogí el virus hace más de un año, fue leve para mí, por lo que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación del síndrome de Guillain-Barré”, resaltó.

No obstante, los demás integrantes de la banda The Offspring optaron por separarlo, a lo que Pete escribió en Twitter que se solidariza con las victimas del virus “envío amor a todos los que se han visto afectados por esta pandemia, en todas las formas en que se han perdido y se han alterado vidas”.

Pepe Aguilar

El cantante mexicano expresó su opinión sobre la situación de la pandemia por Covid-19 y es otro de los famosos que tomó una postura de rechazo con las personas que no se apliquen la vacuna. El miembro de la dinastía Aguilar mediante un live en Instagram promovió a sus seguidores a aplicarse la vacuna contra Covid-19 y a seguir las medidas de sanidad.

“Que la gente no se quiera vacunar en países en donde sobran las vacunas (Estados Unidos) se me hace una verdadera irresponsabilidad y denota una gran ignorancia”, afirmó el cantante. También resaltó la importancia de vacunarse porque las cifras de fallecimientos por Covid-19 siguen creciendo.

Además, les comentó a sus seguidores que parte de su equipo de trabajo no se quiere vacunar por lo tanto no seguirán trabajando con él. “Nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado, son mis reglas”, puntualizó.