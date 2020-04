¿Fan de Ha*Ash? El dueto ofrecerá concierto online para disfrutar en cuarentena

El dueto mexicano Ha*Ash será uno de los actos que forme parte de las sesiones musicales Together at Home, que son organizadas por el movimiento Global Citizen colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de sus redes sociales, las hermanas Hannah y Ashley compartieron que realizarán un concierto en vivo desde sus casas mañana viernes 3 de abril a las 17 horas de México.

“Felices de formar parte de estas sesiones. Sintámonos cerca y pasemos un rato juntos conectados a través de la música”, escribió el dueto informando que la transmisión podrá seguirse desde cuenta de Instagram.

Global Citizen ha reunido a artistas de la música de todas partes del mundo para crear conciencia al público sobre los cuidados ante la pandemia por el Coronavirus Covid-19. El día de hoy, la cantante Gloria Gaynor realizó una sesión musical en vivo donde además de interpretar sus éxitos exhortó al público a mantenerse en sus casas y lavar sus manos constantemente.

Entre la lista de artistas que han colaborado en esta iniciativa también están el británico James Bay, el artista de Hip-Hop Lecrae, y la banda de world music Nahko and Medicine for the People.