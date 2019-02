FBI investigará a Ryan Adams tras denuncias de conducta sexual inapropiada

El FBI está investigando a Ryan Adams después de la publicación de un artículo en The New York Times en el que varias mujeres, incluyendo a su exesposa y varias exparejas, le acusaban de comportamiento psicológicamente abusivo, acoso y conducta sexual inapropiada.



Una de esas mujeres sostiene que mantuvo durante varios años una relación online "explícita" con Ryan Adams, que empezó cuando ella tenía tan solo 14 años. Según su versión, el músico le pidió reiteradamente que mantuvieran en privado sus conversaciones.



Ahora, según un "oficial de la ley con conocimiento del asunto" que ha hablado anónimamente con The New York Times, Ryan Adams, de 44 años, está siendo investigado concretamente por su relación con esa mujer menor de edad, que se mantuvo hasta que ella cumplió 16 años con mensajes de texto y vídeos que en ocasiones incluían desnudos. Ambos nunca se conocieron en persona.



En respuesta a lo expuesto en el artículo, los agentes del FBI en Nueva York dieron los primeros pasos para abrir una investigación criminal.

El periódico neoyorkino recalca que el oficial no quiere desvelar su identidad porque no está autorizado a difundir esta información públicamente.