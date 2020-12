¡Feliz Covidad! Con parodia, famosos piden protegerse del Covid en fiestas decembrinas

Comienzan a sonar las campanas, los cascabeles y los villancicos, pero también no se deja de escuchar el sonido que emiten los respiradores, las ambulancias, además de los números que no dejan de cambiar diariamente respecto a los muertos y contagios, pues tal parece que el coronavirus "celebrará" la Navidad con nosotros, es por esto que para evitar que entre a las casas, famosos se unieron con el fin de pedirle a la gente que durante los festejos se protejan y protejan a los demás.

Celebridades como Omar Chaparro, Erika Buenfil, "Albertano", Tatiana, Los Tres Tristes Tigres, Adal Ramones, JoJoJorge Falcón, "El Costeño", Chumel Torres, entre otros, interpretaron una parodia del clásico navideño "Ven a Cantar".

Muy a su estilo, estos expertos de la comedia mexicana, pidieron a la gente hacer caso a las recomendaciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus, que van desde el uso de sanitizante, cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar reuniones con mucha gente.

"Pon un tapete ahí al entrar, trae cubrebocas nadamás, pues nos tenemos que cuidar. Tendré un termómetro al entrar, nos nos podemos arriesgar, con 38 vas pa´tras..."

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Todo esto, piden, con el fin de "salvar la Navidad". Comentan que aunque este año será diferente, hay que buscar la forma de pasarla bien sin exponerse, pues la pandemia ha dejado en el país cerca de 109 mil muertes y más de un millón 156 mil casos confirmados.

"Agarra la onda, salvemos la Navidad, quédate en tu fregada casa, si no tienes que salir, no salgas desgraciado, ¡Ay pero no entienden!"

Y sin más, uniéndose en una sola voz desearon a todos una sana ¡Feliz Covidad!

Gobierno pide "quedarse en casa" en fiestas decembrinas

El Gobierno federal llamó a la población a retomar el confinamiento de manera voluntaria durante las fiestas decembrinas. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a la ciudadanía a quedarse en casa ya que los contagios y los ingresos hospitalarios están en aumento, pero aclarando que no habrá cierre de actividades.

El llamado a quedarse en casa regresó 251 días después de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell lo pidiera por primera vez el 28 de marzo, un mes después de detectado el primer caso de Covid-19 en México.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población para actuar con responsabilidad durante estas celebraciones y así evitar contagios.

▶ México se enfila a encierro navideño por Covid-19

"Amigas, amigos, de todo el país y habitantes de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad".

El mandatario enumeró una serie de recomendaciones entre las que destacan: no salir de no ser necesario, mantener sana distancia, evitar reuniones con un amplio número de personas, así como optar por videollamadas para estar en contacto con la familia.

|| Con información de Israel Zamarrón ||