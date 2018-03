Fey decide ser independiente; disquera la mantenía "congelada"

Fey reaparece ante los medios de comunicación para dar a conocer que se encuentra estrenando un video musical titulado Comiéndome tus besos, el cual ha recibido un sinnúmero de críticas buenas y malas, pues las imágenes están subidas de tono y dejan atrás la imagen que la intérprete de 44 años de edad proyectaba.

“Llevo 23 años de carrera, sé cómo son las cosas en esta industria, pero ya no me gustó que mi carrera esté congelada por una disquera o por orden de algunos ejecutivos, he tomado la decisión de llevar mi música de manera independiente y aquí estamos, estrenando nuevo video y haciendo mucho ruido”, expresó la cantante, quien también contó con un número de fans que estuvieron presente en la rueda de prensa.

Cuestionada si esta campaña también incluía las fotos atrevidas en traje de baño que ha subido en sus redes sociales en los últimos días, Fey comentó que es parte de una estrategia de imagen que ella misma decidió.

“Nadie me aconsejó hacerlo, simplemente me siento conmigo misma y mi cuerpo está cuidadito, eso se ve en las fotos y el público lo agradece”, expresó quien se hiciera famosa por temas como Mi media naranja y Gatos en el balcón.

También aprovechó para dar a conocer a su nuevo equipo de trabajo, “se trata de BluperEntertainment, quien me ha ayudado exactamente a lo que yo quiero hacer y en esta nueva etapa de mi vida quiero hacer más música nueva, estoy celebrando 23 años de carrera tomando un nuevo rumbo y nos va a ir muy bien”, dijo.

Por último, señaló que lo que más le gusta de su nueva estrategia es que cada dos meses podrá estrenar un tema y subirlo a las redes sociales así como a los portales de paga para que puedan ser descargados por sus fans. “Ese es el nuevo mercado, es lo que pretendo hacer esta vez, con este equipo de gente muy joven pero que son los managers del futuro y yo creo que es lo que yo necesitaba, gente con esa visión y vanguardia”, finalizó.