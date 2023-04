Fonseca agradece el cariño de México

Fonseca se siente profundamente agradecido con el cariño de los mexicanos, y esta noche les devolvió un poco de ese amor con un show en el Auditorio Nacional que puso al público a bailar, cantar y derramar una que otra lágrima.

El cantante arrancó su repertorio con temas como "Háblame bajito", "Vine a buscarte", "Entre mi vida y la tuya" y "Enrédame".

"Buenas noches mi México del alma. Es en estos precisos momentos donde me quedo sin palabras, llevo literal desde el lunes no pudiendo dormir muy bien, con mucha ansiedad, un poco susceptible, Porque sé que cuando vengo al Auditorio Nacional no hay nada más que me quede en la cabeza", dijo el colombiano.

La alegría impedía que la gente permaneciera en sus butacas, pues el impulso de pararse a bailar los llevó a abrirse paso entre el poco espacio que existe entre las butacas.

El cantante se metió unos minutos para cambiarse su playera por un traje completamente negro, que portó en el siguiente bloque del show, que estuvo confirmado por las baladas como "Ven", y "Besos en la frente".

Tras un solo de piano a cargo de Gio, su músico, Fonseca reapareció entre el público, acompañado del Mariachi Oro de América, para interpretar "Prometo", "Se me olvidó otra vez" y "Si nos dejan".

El colombiano recordó con cariño a Vicente Fernández, quién fue una de sus mayores influencias musicales, y aprovechó para brindar con un shot de mezcal.

Con la ayuda del personal de seguridad, y algunas dificultades para abrirse paso entre los fans que se le acercaban para tomarse fotos con él, logró regresar al escenario para continuar el show.

El pop rock y el vallenato se hicieron presentes con temas como "Paraíso", "Confiesame", "Gratitud", "Simples corazones", "Por pura curiosidad", "Cartagena" y "Volver a verte".

"Quiero que prendan las luces del Auditorio", dijo el cantante, mientras un miembro de su staff le entregaba una pequeña cámara. "Vamos echen esas luces", repitió, mientras grababa al público.

El show finalizó con "Arroyito", "Hace tiempo", "Te mando flores" y "Eres mi sueño". Lanzando besos a su público, Fonseca se despidió, no sin antes reiterar su agradecimiento con México.