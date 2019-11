[Fotos] ¡Martin Garrix conquista a miles de fans en el FIG León!

Martin Garrix se apoderó de su audiencia y conquisto a miles de fans que se dieron cita anoche en el Festival Internacional del Globo para disfrutar de su música electrónica en el Parque Metropolitano de León.

Fotos: Japhet Esquivel

El músico no paró más que para tomar agua e hizo bailar y sentir su música a toda su audiencia que se dejo llevar por los ritmos “Big Room House”, “Electro House” y “Future Bass”.

Garrix se movió dentro de un escenario de tercera dimensión con forma de cruz que iluminó a uno de los mejores DJ's de la tierra, según la revista DJ Magazine, que lo coloca junto con Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta y Armin Van Buuren.

Fotos: Japhet Esquivel

El neerlandés también deleitó al publico con sus éxitos “In The Name Of The Love”, “High On Life” y ” Summer Days”, enmarcando su presentación con una selfie y un video en vivo.

Fotos: Japhet Esquivel

El ritmo del europeo no paró haciendo gritar a miles su ya clásico "Put your hands up in the air!", convirtiendo la noche en un frenesí intenso entre fuegos artificiales, explosiones y humo.

Fotos: Japhet Esquivel

Finalmente, los fans lo ovacionaron con gritos y aplausos dando por terminada una velada mágica en la que Martin se despidió de su público mexicano con un "¡Thank You Mexico!".