Francisco Céspedes revela que ha estado cerca de la muerte

A dos meses de que sufrió un dolor en el pecho que lo llevó al hospital, Francisco Céspedes aclaró que no fue un infarto, ni un pre infarto. “Para mí es placebo, para mí es jarana, yo he estado cerca de la muerte. Y en otro sentido, estoy cerca de la muerte todos los días, por eso en mi nuevo espectáculo, me estoy cuestionando mi vida como todos y tengo que hacer algo para morirme de verdad con conocimiento de causa”.

Acompañado de su hija Marina y de su director artístico Eloy Ganuza, Céspedes no quiso dar detalles de su estado de salud. “Eso es algo insulso, qué le importa a mi público, me dijeron que tenía un dolor de pecho, lo que le dicen a cualquiera, que me cuide y eso fue para mí como patinar o jugar a las canicas, porque repito sí he estado en peligro de verdad. Espero que si se hace esa pregunta es porque lo sienten y no para vender una noticia".

Pancho Céspedes quien presentará el próximo 28 de febrero en el Teatro Metropolitan su espectáculo Destinos cruzados , rechazó hacer alguna colaboración a ritmo de reguetón, el ritmo del momento.

“Esa corriente del reguetón nos lleva a estar monotemáticos y eso no te deja pensar, la música se desvirtúa y el mensaje de sus canciones realmente denigran a la mujer. Por eso digo que nos estamos deshumanizando", opinó.

“Jamás haría alguna participación, jamás; y digo que tengo amigos que hacen este tipo de música, pero para mí el arte está por encima de mí y por eso este tipo de música me preocupa".