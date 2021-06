"Estoy harta, solo quiero recuperar mi vida”, declara Britney Spears ante la corte

Britney Spears solicitó este miércoles poner fin a la tutela legal por la que su padre controla su vida desde hace 13 años, una figura legal que calificó de "abusiva", "absurda" y por la que consideró que algunos implicados "deberían estar en la cárcel".

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", aseguró la cantante ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica llena de declaraciones contundentes como: "no soy feliz", "no puedo dormir" y "me sentí drogada".

Se trata de la primera vez que Spears se opone públicamente a la tutela legal dictaminada por el estado de California después de su comportamiento errático en 2008.

“Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí. Pero ahora quiero mi vida de vuelta. Ha sido suficiente”, dijo la artista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El abogado de Spears, Samuel Ingham, ha dicho que el testimonio de su clienta no fue editado, filtrado ni controlado. Lo que la corte escuchó fue a Britney en estado puro, una mujer que estuvo en la cima de la industria musical y que fue silenciada.

En breve, más información.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music