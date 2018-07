Fueron palabras que pusieron en mi boca: Galilea demandará revista

La conductora y ahora actriz de doblaje, Galilea Montijo, aseveró que las declaraciones que se le adjudican sobre que abandonaría el país si Andrés Manuel López Obrador ganara la Presidencia del país son falsas, pues ella nunca dijo algo así, “fueron palabras que pusieron en mi boca, se trató de un programa de radio por Internet hace un año, luego lo viralizaron y ya todos afirmaban que yo lo había dicho”, aseguró.

Por otra parte, desmintió los rumores de que esta declaración la había dicho en una entrevista y lo peor para ella fue verlo después publicado en una revista de espectáculos que también afirma las declaraciones y que para Galilea, se ha dedicado en desprestigiarla.

“Son puras mentiras, ya comprobé qué página de Internet decía eso, pero la revista que le dio espacio al mismo mensaje sin ni siquiera confirmarlo ya le reclamé y le exigí mi derecho de réplica, me dijeron que no y que si quería proceder que demandara a la reportera y no a la publicación, eso me enojó más, pues no son ni capaces de respaldar a sus colaboradores”, explicó.

Por último, también pidió respeto para su vida privada, pues últimamente ha sido asediada para que brinde su opinión sobre la victoria de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos, “hay, ya por favor, supérenlo, ya mero voy a ser abuela y ustedes con la misma pregunta, yo no hablo de política porque no sé nada, ya se los dije”, finalizó la conductora, quien asistió a la premiere de una película infantil acompañda de su hijo y su esposo, el político priísta Fernando Reyna