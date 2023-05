Funeral de Tina Turner: ¿dónde y cuándo se llevará a cabo?

La partida de Tina Turner representa una de las partidas más tristes para el mundo de la música en todo el mundo. La “Reina del Rock” como también era conocida dejó un legado importante ya que en su trayectoria vendió más de 200 millones de discos, grabó 22 álbumes y se hizo con 8 premios Grammy.

Turner, quien pasó sus últimos días en un castillo en Suiza de 5 mil 500 metros cuadrados y con una preciosa vista hacia el lago Zurich, celebrará su funeral de una manera diferente.

Te recomendamos: Adiós a una leyenda de la música: Tina Turner muere a los 83 años

¿Cuándo y dónde será el funeral?

Tina Turner, cuyo verdadero nombre es Anna Mae Bullock, nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, un poblado semi rural en donde se ubica el hogar de Turner y que puede ser visitado por sus seguidores.

Turner saltó a la fama con su participación en el álbum Let's Stay Together, del cantante d'Al Green en 1972. Doce años después sacaría su quinto álbum, que la elevaría a la cumbre del éxito con la venta de ocho millones de ejemplares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tina Turner (@tinaturner)





Entre sus grandes éxitos están “What's Love Got To Do With It”, “Private Dancer”, “I Don’t Wanna Lose You” y “The Best”.

Gracias a su talento la estrella del rock logró amasar una fortuna de más de 200 millones de dólares. Ella siempre dijo que quería un castillo, y fue así que en 1995, Tina Turner junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach se instaló en Suiza y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residencia.

En cuanto a la fecha y la ubicación del funeral, el representante de Tina Turner dijo que este será de carácter estrictamente privado, con la presencia de sus familiares y amigos cercanos.





Ofrendas para Tina Turner en Suiza. Fot: Reuters





Hasta ahora, sus seguidores le han dejado flores y dedicatorias en Suiza.





"Eres simplemente la mejor". Foto: Reuters





Sin embargo, tal como pasa con las estrellas de rock, se espera una multitud de homenajes tanto por sus fanáticos como por las superestrellas a las que inspiró, tal fue el caso Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones quien dedicó unas emotivas palabras a Turner.

“Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mick Jagger (@mickjagger)





También Elton John se despidió de Turner en sus redes sociales, y alabó sus dotes musicales así como la energía que desprendía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hemos perdido a una de las artistas más emocionantes y eléctricas del mundo. Toda una leyenda en los álbumes y en el escenario.