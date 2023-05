Gabriela De La Garza es actriz, pero también experta en patinaje

Gabriela De La Garza es una reconocida actriz mexicana que ha destacado en diferentes producciones televisivas y cinematográficas. Sin embargo, hay una faceta de su vida que ha sido poco conocida hasta ahora: su pasión por el patinaje. Gabriela ha patinado desde que era niña, pero durante la pandemia decidió retomar esta actividad como una forma de ejercicio y diversión, ahora como fundadora de Bliss On Wheels, explica cómo fue su camino para lograr este proyecto:

“Durante el encierro cuando ya no sabía más qué hacer, saqué los patines que tenía y de repente me clavé y no los volví a soltar. Entonces empecé a buscar quién más hacía esto y empecé a ver videos en Instagram y Youtube. Descubrí que había un festival internacional de patinaje en España y el año pasado fui. ¡Me explotó la cabeza! Dije ¿por qué no hay esto en México? Vamos a hacerlo y que se vuelva un país punta de lanza en esta disciplina”

Bliss On Wheels, la escuela de roller dancers en la Ciudad de México, busca unificar los proyectos existentes que practican esta disciplina e invitan a más personas a ser parte de la comunidad. Descubrir una forma divertida y saludable de moverse al ritmo de la música. El Bar Pinche Gringo de Polanco, es el lugar donde se imparten las clases, y los instructores de la academia te guían paso a paso.

Foto. Cortesía.

Baile sobre ruedas

El roller dance es una disciplina que combina el patinaje y la danza, que se ha vuelto muy popular en todo el mundo. En esta escuela, puedes aprender los pasos básicos y avanzados de la disciplina, y desarrollar tu propio estilo mientras te diviertes con amigos y la comunidad de patinadores.

El baile sobre ruedas no solo es una forma divertida de pasar el tiempo, también tiene muchos beneficios para la salud física y mental. Al bailar en patines, estás trabajando todo el cuerpo , especialmente las piernas, los glúteos y los abdominales, mejorando la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. También ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación, lo que reduce el riesgo de lesiones y mejora la postura. Además, es una actividad muy efectiva para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la confianza en uno mismo.

Respecto a los beneficios del patinaje, De La Garza comenta lo siguiente: “Es donde más libre y en paz se siente uno consigo mismo. El movimiento con las ruedas es un lugar de plena libertad corporal y mental, –yo digo que es una meditación en movimiento– porque claro, tienes que estar concentrado, no te puedes distraer, si no te caes. Puedes estar horas patinando y se te va ahí la vida, disfrutando de la libertad y el goce que sientes al hacerlo. Ahora que estamos inaugurando nuestro primer workshop de un fin de semana con Morgan Whisky, que es una patinadora fantástica y reconocida a nivel mundial.”

La historia del roller dance

Se remonta a la década de 1970 en Estados Unidos, cuando se popularizó el patinaje y la música disco. Desde entonces, esta disciplina ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes géneros musicales, como el funk, el hip hop, el pop, hasta la electrónica. También ha sido una forma de expresión cultural en diferentes comunidades, especialmente en la comunidad afroamericana.

Entre los personajes icónicos del roller dance se encuentran Bill Butler, conocido como "El Padrino del Roller Boogie" , quien fue uno de los primeros patinadores en incorporar movimientos de baile en su rutina de patinaje. Otro personaje importante es Sal Abbatiello, dueño de la discoteca Disco Fever , donde se popularizó el roller dance en la década de 1980.

Foto. Cortesía.

Las fiestas roller dance en Bliss On Wheels

Este proyecto de Bliss On Wheels con bandera de "Felicidad sobre Ruedas", se enfoca en recuperar la moda de los quads y el roller dance. Gabriela y su comunidad roller se han unido para sacar adelante esta iniciativa, la cual consiste en organizar eventos, fiestas, masterclasses y workshops de patinaje. Recientemente, trajeron a Morgan Weske , una patinadora y coreógrafa de Estados Unidos, para dar tres workshops de patinaje en México.

En Bliss On Wheels, entienden la importancia de la música en el roller dance y cómo es fundamental para crear un ambiente de diversión y creatividad. Actualmente, el proyecto ofrece clases de patinaje los jueves por la noche para principiantes de todas las edades. Próximamente, también se abrirán clases los sábados, aunque todavía no se han definido los horarios. La idea es seguir promoviendo el patinaje como una actividad divertida y beneficiosa para la salud.

También buscan resaltar las fiestas roller dance, como una parte importante de la cultura del patinaje, donde reunirse para bailar al ritmo de la música. En estos encuentros, la atmósfera es divertida y relajada, siendo una la oportunidad perfecta para mejorar tus habilidades y conocer a otros colegas.

No importa si eres principiante o un patinador experimentado, encontrarás un lugar donde podrás aprender, divertirte y conocer a otros patinadores que comparten tu pasión por el roller dance.









