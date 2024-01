Gaby Spanic regresa a las telenovelas como la villana Vivir de amor

Gaby Spanic está de regreso en la televisión mexicana, es la villana de la telenovela “Vivir de amor” de Salvador Mejía. Con su estilo fársico dará vida a Mónica Romero, una mujer “con sed sed de venganza y rencor contra su hermana Cristina”, informa.

La Spanic interpreta a una de las hijas del patriarca y empresario Emilio Rivero (Éric del Castillo), quien tiene favoritismo por Cristina (Eugenia Cauduro).

“Del productor Salvador Mejía recibí indicaciones de que debo recrear a “Mónica” como una mujer madura, dolida, resentida con la familia, siendo una madre que siempre quiere que su hijo herede el emporio familiar. Y además seré una mujer que enfrenta algunas adicciones. Seré una mujer extremadamente envidiosa, soy la oveja negra de la familia que ha guardado secretos y me los voy a cobrar uno a uno. Este personaje lo crearon para esta novela.

Gaby Spanic está segura que su personaje será del gusto de la audiencia. “Para todo siempre voy a decir frases hirientes que dañan tanto el alma y corazón de la gente, y sí, también el ego, hasta humillaré a las personas con estas palabras, porque de niña no me dieron amor ni cariño”, detalla en la entrevista con El Sol de México.

El melodrama “Vivir de amor” constará de 120 capítulos que empezarán a transmitirse por el canal Las Estrellas el 29 de enero.

Cortesía Televisa

Sobre su personaje, Gaby Spanic explica: “Ella no desea vivir, es una mujer que no tiene empatía por nada ni por nadie. Y en su soledad se emborracha, se mete pastillas, ya que no es amada como mujer por parte de su esposo y su hijo no la respeta, a pesar que es una mamá sumamente protectora. Por eso Mónica trae una carga de venganza, furia y hasta el grado de ‘pensar en matar para lograr que su hijo que tome las riendas de la empresa familiar’, a quien me estorbe lo desapareceré”, comenta.

En Vivir de amor también participan Emmanuel Palomares, Kimberly dos Ramos, Gala Montes, Bárbara Islas, Éric del Castillo, René Strickler, Magda Karina, Francisco Gattorno y Malillany Marín.

Libro próximo por qué me quieren matar

Sobre su participación en realities como Villanas de telenovela, Gaby Spanic se sincera: “los realities me pagan buen dinero y además soy una mujer, una artista que sabe defenderse y no se lo toma muy personal. Doy lo que quieren ver de mí como si se tratase de una novela. Para hacer este tipo de programas soy una mujer muy fuerte emocionalmente. Soy una mujer que se defiende y no se deja” confía.

A la par de su faceta como actriz, Spanic ha publicado un libro de recetas, que dice se sigue vendiéndose física y digitalmente, pronto editará el título “Por qué me quieren matar”. “Soy una mujer que trabaja, por eso me lanzan tantas piedras. Y escribo este libro porque la gente no sabe lo que uno padece privadamente. Hay comunicadores no autorizados que se han encargado cobardemente de decir mentiras sobre mí, como si tuvieran acceso a mis cámaras. Ahora yo voy a contar mi historia, con la verdad y con pruebas”, expresa.

“La vida sólo tiene un contrato y hay que vivirla. Siempre habrá gente que quiera dañar tu reputación, hay que hacerla a un lado y seguir. Soy mujer de mucha fe, pero si se meten conmigo me voy a defender”.

Vivir de amor, con la producción de Salvador Mejía se estrena el lunes 29, a las 4:30 de la tarde de lunes a viernes en el canal Las Estrellas.