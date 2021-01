Gael García despide a su padre con emotivo mensaje en redes sociales

Con una serie de fotografías, que incluye el programa de mano de Roberte ce soir, de Pierre Klosovski, un montaje que Juan José Gurrola presentó en el Festival de Teatro de Nancy, Francia, en 1977 y en el que participó su padre como actor, Gael García compartió en sus redes sociales una emotiva despedida a José Ángel García y un agradecimiento a quienes le mostraron su admiración por el fallecido actor y director, quien murió la madrugada de este viernes.

El mensaje inicia con una línea del diálogo de Puk en El sueño de una noche de verano: “Voy, voy. Mirad como voy más veloz que la flecha del Tártaro”. Y la indicación de la escena que parece ser la certeza del actor de que volverá a ver a su padre: Sale del escenario para después ver.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Oberón seguirá hablando normalmente, pero en esta ocasión se detendría ante ese Puck que viaja a través de los árboles. Lo vería como un muchacho extranjero, criado a la sombra de tamarindos ilustrados, cambiando de colores como una iguana mientras a lo lejos se acerca como avalancha una rola de Pink Floyd”, escribe García Bernal en alusión a la personalidad del actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gael Garcia Bernal (@gaelgarciab)

“Así brincaba y gritaba y reía mi padre. Por ahí terminaba lastimándose la rodilla (siempre contaba la anécdota de cuando cayó del escenario) haciendo saltos mortales, divirtiendo a todos los niños que nos vio crecer”, agrega, para después manifestar su deseo de que él pueda heredar cualidades como bailar bien y hacer del peor chiste algo muy gracioso.

▶️ Leticia Calderón sale del hospital tras recuperarse de Covid

“Recuerdo juntos al cometa Halley. Recuerdo leer juntos historia de México antes de que pasara el autobús escolar. Recuerdo tantas cosas que sólo caben en la poesía del recuerdo. No puedo dimensionar en palabras el cariño y la paz que sentía cuando volvía de dar función. Me daba un beso en la frente, y como dice la canción: The monster’s gone. He’s on the run and your daddy is here”, continúa el mensaje, en el que agradece “por las muestras de cariño que me han mandado y que han comunicado al éter. Ha sido muy bonito saber que le hizo mucho bien a tantísimas personas. Me encanta escuchar que a todo mundo le parecía muy divertido y generoso”.

El actor recuerda sus primeros pasos en un foro universitario, donde, asegura, “ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM. Ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar, aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo”.

▶️Vicente Fernández saldrá a aclarar escándalo sobre acoso sexual

Este viernes se dio a conocer el fallecimiento de José Ángel García, padre del actor Gael García Bernal, luego de estar hospitalizado durante varios días por fibrosis pulmonar.

De primera instancia, el también actor y director de teatro de 62 años, fue internado por una infección de vías urinarias; sin embargo, con el paso del tiempo su salud se fue agravando con la fibrosis pulmonar que padecía desde ya hace varios años.

Quien era su esposa, Bella de La Vega, desmintió en entrevista televisiva que fuera por Covid-19 que estaba hospitalizado.

¿Quién fue José Ángel García?

Lejos de ser conocido como el padre de Gael García, José Ángel García, se desempeñó como actor y director de teatro y televisión prácticamente toda vida, pues desde los 14 años comenzó su carrera.

Nació en Huetamo, Michoacán, en 1951 y siempre aseguraba estar orgulloso de los logros de su hijo. Cabe destacar que la única vez que participaron juntos, padre e hijo, fue en el 2000, en "Amores Perros".

▶️ Muere César Estrada, pianista y director musical de Rayito Colombiano

Destacó por ser uno de los principales directores de programas como "Mujer casos de la vida real" y "La Rosa de Guadalupe".

Asimismo, fue director de telenovelas en las que también tomaba, en alunas ocasiones, algún personaje. Entre estas destacan: "Amigas y rivales", "La verdad oculta", "Amarte es mi pecado", "Mágica juventud", "El premio mayor", entre otras.