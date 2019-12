Antonio Banderas se lleva el galardón como mejor actor europeo por "Dolor y gloria"

La Academia de Cine Europeo ha distinguido a Antonio Banderas con el premio al mejor actor europeo en la cinta de Pedro Almodóvar "Dolor y gloria" durante una ceremonia celebrada en Berlín.

Antonio Banderas @antoniobanderas is European Actor 2019 for PAIN AND GLORY. #efa2019 pic.twitter.com/iADsWLyVeI — European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 7, 2019

El Malagueño no pudo asistir por haber ido a su tierra natal donde se está programando la función de A Chorus Line en su teatro del Soho, por lo que ha agradecido el premio por medio de una videoconferencia.

El actor suma este premio al recibido en el pasado festival de Cannes y al que le otorgaba el Círculo de Críticos de Nueva York.





Sobre Almodóvar, el histrión comentó que conocerlo fue "un milagro" que ocurrió en su vida, y agregó que el cineasta es el hombre que admira, respeta y ama.

Cuando le preguntaron sobre el filme, comentó que grabarla ha sido uno de los momentos "más increíbles" que ha pasado en su vida ante una cámara.

Gossip Diego Luna contará historias de las víctimas del poder

Gossip Mackenzie Crook estrena un doble rol