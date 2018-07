¡Garbage regresa a México! Confirma fechas para finales de año

Como parte de su gira por el 20 aniversario del disco “Version 2.0”, la banda estadounidense de rock Garbage regresará a México para ofrecer conciertos a finales de año, uno en la capital del país y otro en Querétaro.

“¡MÉXICO! Estamos muy orgullosos de anunciar que estamos trayendo nuestra gira del vigésimo aniversario de ‘Versión 2.0’ como prometimos”, lanzó en sus redes sociales el proyecto integrado por Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig.

MEXICO! We are so proud to announce we are bringing our “Version 2.0” 20th Anniversary Tour to you as promised ! Tickets on sale tomorrow. https://t.co/vZWcr3DP6k



OCT. 31st - Auditorio Josefa Ortiz de Domingueza - QUERETARO

NOV. 1st - Arena Ciudad de Mexico - MEXICO CITY — Garbage (@garbage) 16 de julio de 2018

La agrupación que debutó en 1995 y tiene seis álbumes de estudio, se presentará el 31 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro y el 1 de noviembre en la Arena Ciudad de México; se prevén más fechas en la República Mexicana.

Puede interesarte: Shirley Manson: Rompiendo toda clase de estereotipos

Este año el disco “Version 2.0” (1998) cumple 20 años desde su lanzamiento, por lo que el 22 de junio el grupo compartió una versión especial de ese material con los temas originales remasterizados y 10 extras, disponible a través de las múltiples plataformas musicales como Spotify, acá te lo dejamos:

Lee más:

Celebridades Fans ochenteros nuevamente de luto: muere Frank Romero, otro integrante de Locomía

Virales [Video] Autobús del "caótico" festival Mad Cool se sale de la vía y queda colgando

OMG! Estas son las lecciones de vida que nos dejó la serie de Luis Miguel