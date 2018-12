Gian Marco explora el folklore peruano con Intuición

Apenas el cinco de octubre, Gian Marco estrenó Intuición, su más reciente material discográfico. Se trata de un disco que según el mismo músico lo mantiene reinventándose en su papel como cantautor.

Sin embargo, su inquietud como músico se mantiene viva. Es por ello que no duda en expresar su deseo sobre lo que pueda venir para él luego de este disco. “Tengo pensado grabar en algún momento de mi carrera un disco de folklore peruano, me encantaría, pues es algo que me gusta mucho”, cuenta el músico, quien destaca los sonidos andinos como inspiración.

“Hay una región en Perú que se llama Ayacucho, que su música me atrae muchísimo”, agrega. “Creo que una de las misiones que todo músico tiene, sea de donde sea, es reconocer la música de tu tierra, pues ella es un mapa perfecto y muy importante para saber qué hacer”, señala.

Por ahora, Gian Marco ha podido descubrir otro lado suyo como cantautor con el disco Intuición, el número 15 en su carrera musical. “Lo que he hecho con este disco es ser lo que soy, no inventar algo que no soy. Pero no me estoy repitiendo, estoy ofreciendo algo nuevo a la gente que me sigue desde hace muchos años y atrayendo a la gente que quizá nunca me ha escuchado”, cuenta.

El título de este álbum, cuyo primer sencillo Tú no te imaginas fue producido por Juan Luis Guerra, resume en muchos sentidos el viaje que significó realizar este último material, pero también sus más de 25 años de carrera. “Esa palabra me ha llevado a ser el artista que soy, a estar donde estoy. Es una oportunidad para olfatear el terreno por el que andamos, es como nuestro Waze, algo así”, bromeó