Glora Trevi salda una deuda consigo misma: cuenta su historia en Ellas soy yo

"Ella sabía que el momento iba a llegar. 19 años después de haber salido de la cárcel, absuelta de las acusaciones de corrupción de menores, secuestro y violación, Gloria Trevi decide contar a través de la bioserie Ellas soy yo, el camino que cruzó en su anhelo por convertirse en cantante.

La historia tiene un sabor amargo. Pocos imaginaron, ni siquiera sospecharon que detrás de esa imagen de rebeldía, independencia y autenticidad con la que consiguió convertirse en una de las cantantes pop más importantes a partir de la década de los noventa, existía una historia de abuso físico, emocional y psicológico por parte de un hombre que formó una especie de secta en la que el nombre y figura de Gloria Trevi eran un anzuelo para atraer nuevas víctimas.

Recomendado para ti: Abogada de Johnny Depp representará a Gloria Trevi en juicio por abuso sexual

Quién podría pensar que una chica que dominaba el escenario con un look de melena alborotada, medias rotas y botas mineras cantando Dr. Psiquiatra, brincando de un lado a otro, aventándose al piso y escandalizando a los conductores de televisión, vivía bajo las estrictas reglas impuestas por un hombre que estaba rodeado de adolescentes que buscaban emular la fama de su cantante favorita.

En entrevista exclusiva con El Sol de México, la intérprete de Pelo suelto, da las razones por las que ahora decide volver a mirar el pasado.

OMG! Abogada de Johnny Depp explica los motivos por los que defenderá a Gloria Trevi





“Me sentía en deuda. Cuando yo salí de aquel escándalo era madre soltera, tenía un bebé de dos años, tenía que recuperar el tiempo que había perdido con mi familia, prácticamente desde que tenía 15 años, yo no quería estar en juzgados, estar en venganzas, tampoco quería darle lástima a la gente para levantarme, entonces decidí mirar sólo hacia el frente, pero yo sabía que tarde o temprano iba a llegar este momento, para que todo lo que yo viví cobrara sentido”.

Ahora, dice Trevi, que está de pie, acompañada por la gente que la quiere, es el momento adecuado para compartir los pasajes más difíciles de su historia personal y profesional.

“El mensaje puede tener muchísimos más significados, porque no nada más es hablar de una problemática social, del maltrato de una persona hacia otra persona, sino también de la esperanza, de que te puedes levantar y seguir adelante”.

Desde una ciudad en Estados Unidos, Trevi responde serena, con sonrisas apenas perceptibles. Es cuidadosa al hablar, no da el nombre de ninguna de las personas involucradas en los casi 20 años que estuvo ligada al grupo, ni siquiera el de su abusador, Sergio Andrade, porque dice “no le quiero dar poder”.

“Hay muchas cosas que no mencioné, que no dije, que yo omití, por ejemplo con respecto a mí, por lo mismo que te digo que no quería dar lástima y no quería que mi familia sufriera más (…) tenía miedo de que alguien hiciera algo contra esa persona que hizo tanto daño. Yo no quería que nadie se ensuciara las manos”.

Regina Villaverde interpreta la cantante en a época en la que participo en el concurso La doble de Chispita | Cortesía: Televisa

Gossip Lupita Sandoval da vida a una de las presas que acompañó a Gloria Trevi en prisión

ME PUEDEN CREER O NO, LO IMPORTANTE ES HABLAR DEL TEMA

El reflejo de una vida precaria, con comida limitada, jornadas extenuantes de trabajo, humillaciones, agresiones físicas y verbales, se ha visto en los primeros 20 capítulos de Ellas soy yo, la versión de Trevi sobre los años más duros de su vida.

“En este momento para mi mamá es difícil, muy difícil ver cosas que yo nunca le conté, que pudo haberlas escuchado, pero no a esta magnitud”.

La cantante también reconoce que su versión no ha sido aceptada por algunas personas. “Independientemente de que haya una polémica con respecto a la serie y algunos crean o no crean lo que yo estoy diciendo, lo más importante es llevar el tema a la mesa, es que las personas estén hablando de este asunto, porque va a haber algunos que van a ver de repente a su hija, van a ver a su hermana y van a decir 'güey, esto le está pasando a ella', o 'esto me está pasando a mí', eso es lo más importante”.

Pide también que le den el tiempo a la historia. “Para entender que yo no voy a hablar mal de ninguna de las personas que fueron víctimas de este sujeto. Si de repente algún personaje es coqueto, o algún personaje es triste, rebelde, alegre o sumiso, no estoy hablando mal de estas personas, sólo estoy describiendo una personalidad. como en cualquier colegio tenías la compañerita que se levantaba la falda hasta arriba, la compañerita que se la bajaba, la estudiosa, la distraída, la divertida, la bromista, eso no le da el derecho a ningún profesor de aprovecharse de ninguna de ellas”.

Así responde, sin mencionar a las personas involucradas, a la controversia que se vivió especialmente a través de redes sociales, sobre la forma en cómo se abordó el personaje que se supone reúne las características de Aline Hernández, cuyo libro La gloria por el infierno, que escribió Rubén Aviña, destapó la triste historia de un grupo de jóvenes que buscaron alcanzar la fama respaldadas por un productor musical que terminó abusando de todas ellas.

Scarlet Gruber es Gloria en la etapa que empezó a destacar como con los éxitos Dr. psiquiatra y Zapatos viejos | Cortesía: Televisa

Gossip Buscan crear conciencia sobre el abuso: Scarlet Gruber da vida a Gloria Trevi en bioserie

CUANDO NO PUEDES HUIR

Gloria equipara su experiencia con la fábula de la rana. “La rana no se mete al agua caliente… la meten al agua tibia y la van hirviendo y ahí es cuando la rana ya no puede saltar, ya no puede salir, ya no puede huir.

“Es muy importante que se entienda que si de repente (la serie) te muestra una situación del depredador, donde él dice… ‘ay yo era muy pobre’, no se le está victimizando, se quiere dar a entender cómo actúa un narcisista, un psicópata, no llega con un letrero de ‘soy el más malo’ llega con un disfraz, así llegan lobos con pieles de oveja, empiezan a envolver con una personalidad que no es (la suya), y buscan personas empáticas, y si de repente ven un personaje que es coqueto, que es alegre, pero que es una niña de 13 años, de ninguna manera este sujeto tiene el derecho de abusar de esa inocencia, de esa coquetería…”.

La rana no se mete al agua caliente… la meten al agua tibia y la van hirviendo y ahí es cuando la rana ya no puede saltar

La intérprete de Medusa dice que le “cae gordo” el libro Lolita de Vladimir Nabokov. “No me gusta, porque justifica, hace creer que un adulto es seducido por una niña. Eso no es verdad, eso no existe, eso es un depravado que no entiende que la niña puede tener sus arranques, su belleza, su sex appeal, pero ella es otra generación, que se tiene que respetar”.

Gloria escribió varias canciones para este proyecto, la que le da el nombre a la serie y Que se acabe el mundo.

“Es una canción que se está utilizando ahorita en la serie y quiero explicar un poquito cómo nace… Este sujeto, no encuentro la palabra para referirme a él...".

-¿No lo quieres mencionar?

-Sí, para no darle poder.

“Cuando me conoció y empezó a trabajar mi cerebro, de repente me ponía a cantar una canción que era de él y me decía 'a ver cántamela con sentimiento, cántala con más sentimiento', pero lo que decía la letra de esa canción, eran cosas que a una adolescente le pueden llegar mucho, sobre todo cuando está en ese momento vulnerable del amor y el enamoramiento, de que quiere descubrir muchas cosas, pero yo no quise utilizar ni una canción de este señor, para que no tuviera ni un centavo de regalías, nada. Entonces decidí hacer una canción que tuviera ese tipo de psicología, así nace Que se acabe el mundo, que es una canción bellísima, es una canción de amor, pero también es una canción de terror, porque si tú la escuchas, a ti no te gustaría que tu hija sintiera eso por un adulto, tal vez por alguien de su edad sí, o un hijo, un hijo también, también hay niños que pueden ser manipulados”.

Que se acabe el mundo, es una canción bellísima, es una canción de amor, pero también es una canción de terror, porque si tú la escuchas, a ti no te gustaría que tu hija sintiera eso por un adulto

Si el libro de Aline Hernández fue una alerta roja, la denuncia que los padres de Karina Yapor interpusieron por corrupción de menores, terminó con la historia de la cantante famosa e inició la persecución. Gloria Trevi, María Raquenel Portillo y el productor musical fueron detenidos en Brasil y deportados a México. Ellas fueron absueltas y liberadas después de cuatro años.

-¿Qué fue lo más complicado que enfrentaste cuando recuperaste tu libertad?

Lo más difícil lo sigo viviendo ahora, las personas todavía me siguen señalando sin importar lo que yo haya sufrido durante 17 años, sin importar si yo estuve presa injustamente, sin importarles si yo salí absuelta, sin importarles lo que yo he demostrado que soy durante más de 20 años desde que soy libre. Mis actos y mis hechos no son sus dichos, pero todavía me señalan, ¿por qué? Porque soy mujer, porque trabajo.

-¿Qué les dices a esos detractores?

-Que como dice la canción Todos me miran, al final todos me amarán. Porque yo trabajo y voy hacia esa dirección. Voy por todos, pero por el amor de ellos.

"El hecho de que yo busque y necesite amor, tal vez en un momento fue mi perdición. Yo no aguanté lo que aguanté para ser famosa, no, utilizaron mis sueños de querer ser famosa para envolverme, pero luego yo, incluso lo ves en la serie, estaba dispuesta a renunciar a mi carrera y no nada más eso, renuncié a mi carrera. Fueron temas muy difíciles de hablar, pero era importantísimo llegar a ese fondo, a ese piso. Y pues obviamente mi pérdida más grande, mi hija, pero aunque es algo que a mí no me gusta que se toque de una manera… que se explote, porque lo han hecho, no puedo negarla tampoco, tengo que hablar de ella, porque es mi vida y ella es mi ángel".

Gossip Ellas soy yo: cuatro actrices darán vida a Gloria Trevi en la bioserie de Vix+

-¿El sueño de esa niña de 15 años se hizo realidad ahora que eres una mujer de más de 50?

-55.. ja ja (dice a la vez que levanta el brazo en señal de fuerza). Mi sueño se está haciendo realidad. No te puedo decir que se ha hecho realidad porque mi vida sigue y soy una soñadora empedernida, pero cuando yo siento el amor de millones de personas y tengo una familia que me respalda, mis mascotas, mi casita… sé mi sueño se está haciendo realidad. Tengo muchas batallas por librar, pero tengo las personas correctas con las cuales luchar a mi lado".

La serie que produjo Carla Estrada se estrenó en ViX el 11 de agosto y se convirtió en el producto más visto en la historia de la plataforma, registrando números récord en Estados Unidos y América Latina.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 50 capítulos, se da la versión de la principal protagonista del escándalo más mediático en la historia de la música pop en México, con una narrativa en tono de melodrama basada en la entrevista que la propia Carla Estrada realizó a Gloria Trevi y en decenas de testimonios de personas involucradas en el caso. Este 4 de septiembre Ellas soy yo llega a la televisión abierta a través de Las Estrellas a las 21:30 horas.