Mi acosador sigue libre: Gloria Trevi

La intérprete mexicana Gloria Trevi habló por primera vez y de manera directa del acoso sexual que sufrió cuando era una adolescente y quería emprender una carrera como cantante.



"Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, abusos, gritos, castigos. Y fueron 17 años de humillaciones. Y no se equivoquen, porque los años en estos casos no corren a favor haciéndonos madurar",

OMG! ¡Va por el segundo! Odalys Ramírez confirma su embarazo

Al presentarse en los Latin American Music Awards, la autora de 50 años, contó las vejaciones que vivió al lado de Sergio Andrade, pero nunca lo nombró de manera directa.

“Mi acosador sigue libre y puede estar dañando a otras mujeres”, dijo Trevi en un sentido mensaje en el que también habló de cómo vivió las consecuencias de elegir vivir callando los abusos de que fue víctima, incluso cuando logró ser una estrella de la música.

"Hasta el día de hoy hay algunos que todavía me señalan y me discriminan con esa seguridad que les da la ignorancia, y esto tiene que terminar porque yo estoy bien. Yo estoy de pie, esto tiene que terminar por ellas, para que pueda haber un mundo donde no exista una mujer que después de enfrentar a su abusador, un día vaya caminando por la calle y se encuentre a un pendejo que se atreva a juzgarla y acusarla de haber sido cómplice de su peor desgracia", dijo la cantante entre lágrimas haciendo referencia a todas las acusaciones que le han hecho.

La cantante narró parte de este episodio de su vida con la intención de dar un mensaje a todas las mujeres.

OMG! Babo, de Cartel de Santa, sigue triste porque Yuya lo bateó en público

Gloria Trevi vivió y fue pareja del productor musical Sergio Andrade, quien aprovechando la fama de la cantante, enganchó a decenas de jovencitas a las que les prometió fama y fortuna.

Fue precisamente una de ellas, Aline Hernández, quien dio a conocer los abusos de Andrade en el libro “La gloria por el infierno”; pero fueron los padre de Karina Alejandra Yapor Gómez, otra de las jóvenes que integró el llamado Clan Trevi-Andrade, quienes pusieron una denuncia ante la procuraduría de Justicia del Estado

Chihuahua que llevó a una orden de captura contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo.

Los tres fueron capturados en Brasil, de donde fueron extraditados, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo fueron exoneradas del caso, luego de dos años de estar en prisión.





Celebridades Acusan que Angelina Jolie es agente de la CIA y además una "actriz engañadora"

OMG! ¡Escándalo! Tracy Chapman demanda a Nicki Minaj por plagio

OMG! ¿Alejandra Guzmán es así o se operó de nuevo? Seguidores critican su rostro