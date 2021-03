Gloria Trevi se luce en el Metropolitan

"Estoy en tu casa raza...", gritó Gloria Trevi al abrir su primer show virtual Trevi in da house desde el Teatro Metropólitan la noche del sábado, donde consintió a sus seguidores con canciones que iban de lo más romántico, hasta lo más prendido logrando una fiesta llena de bailes sensuales, color y derroche de tecnología.

La regiomontana galardonada una semana antes con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, comenzó el espectáculo con sus primeros éxitos como Pelo suelto y antes de interpretar el tema Soledad, expresó lo que le ha significado en los últimos 12 meses no tener la cercanía con sus fans a causa de la pandemia del coronavirus:

"No podemos pretender que es un concierto normal, porque ustedes no están aquí físicamente... Los extraño tanto, pero extraño sus gritos, sus voces, su energía, sus locuras, pero ahorita no están ustedes físicamente. Miren nada más este teatro vacío, vean cómo se ve.

"De verdad chicos que hemos vivido lo inimaginable y hemos sentido como nunca, la soledad, pero recuerden que ésta, puede ser nuestra amiga y una amiga te puede hacer un favor y yo le pediría a la soledad que toque antes conmigo esta canción, y que muy pronto estemos todos juntos, cantando y gritando".

Con sus músicos bajo la dirección de César Benítez, flanqueada con siete bailarines y bailarinas, Trevi declaró extrañar los abrazos de sus padres y del público que por más de tres décadas la ha acompañado.

Personas de México, Estados Unidos, Brasil, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Chile, Rumanía, se mantuvieron conectadas opinando en las redes durante una hora 50 minutos que duró el concierto.

La Trevi con un atuendo completo de lentejuela y en colores morado, azul y amarillo, resaltando su collar dorado dio rienda suelta al ambiente con La noche, Pruébamelo y Me río de ti.

Continuó con Vestida de azúcar, la primera canción romántica que escribió hace 15 años y que la transformó cuando se casó con su marido Armando dándole otro toque actual en colaboración de Leonel de Sin Bandera.

Chamarras, minifaldas, capas largas traslúcidas, zapatillas, botas de piel fueron parte del vestuario que portó en el show.

Temas con los que ha hecho historia no faltaron en la noche como Con los ojos cerrados, Hoy me iré de casa, Me siento tan sola, Un día más de vida y Que voy a ser sin él.

Con Dr. Siquiatra lució un vestido tipo bata rosado que acabó desgarrado para seguir con No querías lastimarme.

"Gracias, muchísimas gracias a toda la raza que nos acompañó en este streaming".