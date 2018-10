Gorillaz cierra hoy su gira mundial en el Palacio de los Deportes

“Hola, Hola. ¿Hay alguien ahí?” Es la pregunta que ha sonado desde hace 17 años, fecha en la que Gorillaz debutó en la escena musical. Lo hizo con un álbum homónimo que vendió más de siete millones de copias, y que la posicionó como una de las bandas virtuales más exitosas de todos los tiempos, incluyéndolas incluso en el libro del Récord Guinness por este logro.



De ese tiempo a la fecha, el grupo liderado por Damon Albarn ha lanzado cinco discos más: The now now el más reciente y con el que realizaron una gira del mismo nombre que comenzó en Alemania en el mes de junio. Esta noche, Gorillaz concluirá esta serie de presentaciones con un concierto único en México, el cual tendrá lugar en el Palacio de los Deportes.



Ver esta publicación en Instagram ⚠️ Watch the official video for #TRANZ now ⚠️ gorill.az/tranzyt Una publicación compartida por Gorillaz (@gorillaz) el 13 de Sep de 2018 a las 9:09 PDT

“Último día de la gira mundial”, se lee en el afiche diseñado con un estilo similar al de las luchas libres, lo cual ya asegura que este será un show muy mexicano. Además de que nuestro país será el único de Latinoamérica que reciba este tour que se ha presentado en varias ciudades de Europa, así como Japón, Estados Unidos y Canadá.



Pero no sólo se trata del último show del The now now world tour, sino también de la banda como tal. Damon Albarn anunció recientemente que Gorillaz no volvería a salir de gira en por lo menos diez años, y probablemente tardemos el mismo tiempo en escuchar música nueva del grupo ahora que el cantante se dedicará de lleno a su proyecto The good, The bad and The queen, que lanzará disco el próximo mes.



Ver esta publicación en Instagram LA ROCKS #gorillaz #gorillazhumility #demondayz #demondayzfestival #gorillazphase5 #damonalbarn #gorillaz2018 #picoriverasportsarena #hewll #gorillazforlife #2dgorillaz #noodlegorillaz #murdocgorillaz #russelgorillaz #gorillazforlife #gorillazconcert #gorillaztour #gorillazvideo #gorillazlive #gorillazlifestyle #thenownow #thenownowtour #thenownow2018 Una publicación compartida por 🔱Queen🔱 (@gorillaz.love.music) el 21 de Oct de 2018 a las 2:35 PDT

Es por eso que esta presentación se vuelve una de las más esperadas del año, a pesar de que la más reciente visita de la agrupación ocurrió hace sólo siete meses, cuando presentaron su disco Humanz en el Foro Sol como parte del Vive Latino 2018.



Entérate:

EL CONCIERTO

Serán más de 20 canciones las que se espera suenen esta noche en el Domo de Cobre, cuyo foco principal están situadas en los temas de The now now, que es el material que los trae de vuelta.

En el concierto que ofrecieron en el Barclays Center, en Nueva York, Gorillaz interpretó más de 25 temas en las dos horas de show que ofreció. Recorrieron sus 17 años de carrera con éxitos como Tomorrow comes today, 19-2000, Stylo o Humility, uno de sus más recientes.



Ver esta publicación en Instagram 😭... #tomorrowcomestoday #gorillaz Una publicación compartida por @ castrin_ el 17 de Oct de 2018 a las 6:36 PDT

Hubo espacio para temas más nuevos como Tranz, Lake Zurich o Hollywood, donde Snoop Doggy y Jamie Principle aparecen en la gran pantalla trasera en la que se combinan los visuales que traen a la fiesta en vivo a 2-D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs y Noodle, “los Gorillaz virtuales”.



Por supuesto no faltarán aquellas canciones que se han vuelto clásicos como On melancholy hill, Feel good Inc. o Clint Eastwood, que fácilmente le vuelan la cabeza a quienes se dan cita.



Ver esta publicación en Instagram Stay tuned 🇲🇽 3:30PM BST, 08.22.18 gorillaz.com/tour #TheNowNow Tour is NOW Una publicación compartida por Gorillaz (@gorillaz) el 21 de Ago de 2018 a las 7:38 PDT

El sábado pasado, durante la presentación que ofrecieron en California, Gorillaz realizó una versión de Song 2, canción original de Blur (donde Albarn es vocalista), y que contó con la participación sorpresa de Graham Coxon. Al ser México un concierto de despedida, la expectativa crece, pues se espera que ocurran cosas únicas e irrepetibles. “Es la música que elegimos”, diría Gorillaz.







DISCOGRAFÍA

The now now (2018)

Humanz (2017)

The fall (2010)

Plastic beach (2010)

Demon days (2005)

Gorillaz (2001)