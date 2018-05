Gorillaz está de regreso con nuevo disco y lanza su primer sencillo "Humility"

Después de que Gorillaz dejara un buen sabor de boca con su presentación en el Vive Latino 2018, están de regreso con dos sencillos de su próximo disco "The Now Now".

Se trata de "Humility", tema que cuenta con la participación del músico estadounidense George Benson y que su video ya fue estrenado, en donde aparece el actor Jack Black.

El líder de la banda virtual, Damon Albarn, informó que la mayoría de las canciones incluidas en su nuevo álbum fueron escritas mientras se encontraban de gira por Norteamerica.

Además dijo que el LP no tendrá tantas colaboraciones, los únicos son Snoop Dogg, Jamie Principle y George Benson.

Además del video "Humility" que se estrenó este día, otro tema titulado "Lake Zurich", fue revelado.

instagram.com/gorillaz

Aquí la lista de canciones de "The Now Now"

1.- Humility (con George Benson)

2.- Tranz

3.- Hollywood

4.- Kansas

5.- Sorcererz

6.- Idaho

instagram.com/gorillaz

7.- Lake Zurich

8.- Magic City

9.- Fire Flies

10.- One Percent

11.- Souk Eye