Beyoncé, Dua Lipa y Taylor Swift, las más nominadas a los Grammy

Los Ángeles, EU.- Beyoncé, con nueve candidaturas, Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno, son los artistas más nominados a los 63 premios Grammy, que se entregarán el 31 de enero en Los Ángeles, California, con una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.

Por detrás, con cuatro nominaciones cada uno, se sitúan artistas como Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers y Billie Eilish, esta última la gran ganadora de la pasada edición al triunfar en las cuatro categorías estrella, incluida álbum del año, con tan sólo 18 años.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por su parte, entre los latinos, Bad Bunny logró dos nominaciones, una a mejor dúo pop gracias a Un Día (One Day) junto a J Balvin, Dua Lipa y Tainy, además de otra candidatura al mejor álbum latino pop/urbano por su aclamado YHLQMDLG.

Tras el anuncio de las nominaciones, Beyoncé parte como favorita por su canción Black Parade, inspirada por las protestas raciales de Estados Unidos, que es candidata a la grabación del año y canción del año, siendo esta última categoría un premio a los compositores.



Black Parade también destacó entre los temas candidatos del género R&B (Rhythm and blues), mientras que su película Black Is King hizo lo mismo en las categorías de video.



Asimismo, su otro éxito, el remix de Savage junto a la rapera Megan Thee Stallion, también aspira a llevarse el premio a la grabación del año, además de la mejor interpretación de rap.



Por su parte, Taylor Swift podría llevarse por tercera vez el Grammy al álbum del año gracias a Folklore, un disco compuesto durante la cuarentena y lanzado por sorpresa que ha encandilado al público y se ha ganado el respeto de la crítica.



Cardigan, el sencillo principal de ese trabajo, figura entre los nominados a canción del año así como en la categoría específica de género pop, junto a otra canción del disco interpretada con Bon Iver, Exile.



Dua Lipa, quien hace tan solo dos años se llevó el Grammy al artista revelación, aspira este año a ganar en tres categorías estrella: grabación, canción y álbum del año.



El disco súperventas de la británica, Future Nostalgia, y su tema destacado, Don't Start Now, podrían arrebatar a Beyoncé y Taylor Swift el triunfo en los apartados más disputados.