Grandes de la música se preparan para lanzar nuevas producciones discográficas

Si un artista quiere jactarse de ser uno de los más vendidos del año debe seguir una estrategia muy específica para lograrlo. Ella puede comenzar mucho antes del año que cierra, es por eso que muchos prefieren lanzar sus nuevos materiales entre el clásico rocktubre y las típicas compras navideñas.

La fiesta musical comienza a darse vuelo desde septiembre, cuando las tiendas comienzan a llenarse de música nueva con la intención de definir quién será el artista más vendido del año siguiente. Esto lo tienen claro lobos de la industria como Madonna, The Rolling Stones o Bruce Springsteen, quienes han anunciado el lanzamiento de sus nuevos discos para los próximos meses, y aunque aún no tienen fecha definida ya buscan colarse en las listas de popularidad de 2019.

La patada de inicio la comienzan grandes como Lenny Kravitz (Raise vibration), Paul Simon (In the blue light) y Paul McCartney (Egypt station), quienes lanzarán sus materiales inéditos el 7 de septiembre. Este último además lanzará una edición exclusiva con dos discos vinilo en color verde, como parte de una edición limitada que presenta en conjunto con Spotify.



Una semana después Tony Bennett y Diana Krall presentarán un disco con clásicos estadounidenses en el disco Love is here to stay, mientras Willie Nelson hace lo propio con el My way, un tributo a su íntimo amigo Frank Sinatra.

Para el 21 de septiembre llegará el nuevo material de Slash junto a Myles Kennedy & The Conspirators, Living the dream, el tercero que editan en conjunto. Una semana después Rod Stewart regresará al mercado después de tres años de ausencia, lo hará con Blood red roses, y cuyo primer sencillo Didn't I con Bridget Cady, fue lanzado hace varias semanas.

El ritmo pop-dance lo encabezará Cher. El 27 de septiembre la cantante de 72 años refrendará el éxito logrado con la secuela de la cinta, Mamma mia!, al lanzar el álbum Dancing queen, donde incluye 10 covers de ABBA, y cuyo primer sencillo Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight) le ha dado un nuevo brillo en su carrera.

Septiembre también será un mes para recordar a las figuras que han dejado un vacío en la industria sonora. Primero el día 21 con Piano and a Microphone 1983, un disco póstumo de Prince con grabaciones en su estudio que incluyen temas como 17 days o Purple rain. Para el día 28 llegará An american treasure, un verdadero tesoro para los amantes de Tom Petty, que presenta una caja con 60 canciones, entre las que se incluyen grabaciones nunca antes lanzadas.

Octubre (mejor conocido por los amantes de la música como rocktubre) no será la excepción para las nuevas propuestas. Uno de los discos más esperados llegará al mercado el 12 de octubre. El título será Look now y la figura que lo representa es ni más ni menos que Elvis Costello, quien desde 2013 no presentaba un material inédito.

La semana siguiente los oídos melómanos se complementarán con Natural rebel, del cantautor inglés Richard Ashcroft, quien volverá a las tiendas de discos tres años después de su exitoso These people.

En la lista de noviembre y diciembre aparecerán nombres como Madonna, The Rolling Stones y Bruce Springsteen, quienes aunque aún no han nombrado sus nuevos materiales ya anunciaron nueva música antes de que concluya este 2018.