Grettell Valdez revela algunos detalles de su próxima boda

Hace un mes que Grettell Valdez dio la grata sorpresa junto su novio Leo de que llegarán al altar la actriz después de 10 meses de relación y es la actriz quien ahora nos cuenta cómo tiene pensado que sea el mejor día de su vida.



"Estoy súper contenta, planeando la boda, feliz y emocionada. Quiero algo muy sencillo con mis amigos, muy chiquito con la gente más cercana, la verdad es que no quiero invitar a gente por invitar sabes... sólo quiero a la gente que está conmigo", dijo Grettell a JDS durante una alfombra roja en el Foro Masaryk.



Aunque no estuvo acompaña de su prometido, abundó que la boda será este año sin tener la fecha exacta, "pero estamos buscando que así sea, además de que no me voy a casar por la iglesia", pero sí por una bendición con la que se sienta amada y respetada.



Sobre la reacción de Patricio Borghetti, papá de su hijo Santi no explicó que ha sido la mejor luego de que él también rehízo su vida junto a la conductora Odalys Ramírez.



"La verdad muy bien, siempre él apoya todas mis decisiones y todo pasa por algo, estoy en mi momento y muy contenta con la gente que siempre manda un mensaje de amor", expresó la actriz quien también dio la noticia en su canal de YouTube.



Quién también está lleno de felicidad es su hijo, a quien no descarta darle un regalo para que se divierta que es un hermanito. "Claro que está en los planes, sí me gustaría pero eso se lo dejo al de allá arriba (a Dios) y ya veremos qué pasa".