Los tres amigos se reúnen: Del Toro, González Iñárritu y Cuarón hablan de su vida y carreras

Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón sorprendieron al reunirse en un evento llamado Los Tres Amigos en conversación sobre creación y colaboración, que se celebró la noche de este viernes en el Museo de la Academia de Hollywood.

En la charla, que fue organizada por Netflix, hablaron sobre su vida y trayectoria, así como el desarrollo de sus respectivos proyectos cinematográficos más recientes.

Este encuentro fue documentado en una fotografía donde aparecen los tres posando y portando las marionetas de la película Pinocho (dirigida por Del Toro). "Los tres amigos se reúnen. Guillermo del Toro, Alejandro G. Iñárritu y Alfonso Cuarón con Spatzzatura, Gepetto y Pinocho", escribió la plataforma en el pie de foto. La imagen también fue compartida en las cuentas de Instagram de Pinocho y de Guillermo del Toro.

Dicha cinta recientemente fue reconocida en Capri, dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Hollywood, como Mejor Animación y Mejor Música Original, y se encuentra en el shortlist de los Oscar como Mejor Canción Original, por el tema Ciao papá, y en la categoría de Mejor Sonido.

Por su parte, Bardo, de González Iñárritu, se perfila para ser la representante de México en la próxima edición de los premios de la Academia.

Los realizadores mexicanos son conocidos en Hollywood como “The three amigos”, desde que la primera nominación al Oscar y previamente al Globo de Oro de Alejandro González Iñárritu a Mejor película en lengua no inglesa por Amores perros en 2001, les abrió camino a sus colegas y, efectivamente, amigos, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Cuarón compitió en la misma categoría del Globo de Oro en 2002 con Y tu mamá también.

En 2007 Del Toro con El laberinto del fauno estuvo en la terna de Mejor película en lengua no inglesa y González Iñárritu fue nominado al Globo de Oro a Mejor dirección por Babel. Cuarón ganó en 2014 como Mejor director por Gravity y en 2019 con Roma.

Los premios considerados antesala del Oscar también distinguieron a González Iñárritu por la dirección de The Revenant, en 2016. Ya había competido en 2015 con Birdman, por la que ganó el galardón a Mejor guion y estuvo nominado como Mejor película en lengua no inglesa, misma categoría en la que fue nominado por Biutiful en 2011.

Guillermo del Toro ganó el Globo de Oro a la Mejor dirección en 2018 con The Shape of Water, cinta premiada ese mismo año con cuatro Oscar, entre ellos Mejor director y Mejor película.

Precisamente el Oscar fue el premio que consolidó a “The three amigos” al reconocerlos como directores. Cuarón ganó en 2014 con Gravity, Alejandro González Iñárritu en 2015 con Birdman y en 2016 con The Revenant, además de las cuatro estatuillas para Del Toro por The Shape of Water.