Guns N' Roses regresa a México: aquí fechas, ciudades y precios

Sí eres fan de Guns N’ Roses debes saber que la agrupación regresará a México para deleitarte una vez más con todos sus éxitos luego de que la pandemia provocará una gran pausa en el mundo de la música deteniendo los espectáculos en vivo.

Sin embargo, ahora tendrás la oportunidad de ver a la famosa agrupación liderada por Slash, Duff y Axl Rose, quienes demostrarán nuevamente porque siguen siendo una de las bandas de rock favoritas pese al paso de los años.

Aquí te decimos cuándo vendrán, dónde se presentarán y cuáles serán los costos de los boletos.

¿Dónde se presentará Guns N' Roses?

La agrupación informó que su nuevo tour se presentará en el estadio Xmatkuil Juntos Haremos Historia de Mérida; en el estadio Akron de Guadalajara; en el estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México y para cerrar, en el Estadio de béisbol en Monterrey.

Mexico, we're FN back!



Merida, Guadalajara, Mexico City & Monterrey, we're playing live in October 2022.



Pre-sale tix for Nightrain: 12/13 @ 10am local

On sale: 12/16 @ 10am local pic.twitter.com/MN4OFWI0ur — Guns N' Roses (@gunsnroses) December 10, 2021

Fechas de los conciertos Guns N' Roses

En Mérida se presentarán el 15 de octubre.

En Guadalajara estarán el 18 de octubre.

En CDMX vendrán el 21 de octubre.

En Monterrey estarán el 23 de octubre.

Preventa y costo de los boletos de Guns N' Roses

La preventa especial para los conciertos de Guns N’ Roses en CDMX y Monterrey será para tarjeta habientes del banco BBVA e iniciará del jueves 12 al lunes 16 de mayo a través de la plataforma FunTicket y la venta al público en general dará inicio el martes 17 de mayo.

En Mérida los boletos van desde los 2 mil 140 pesos hasta los 11 mil 905 pesos que sería un acceso VIP

los boletos van desde los 2 mil 140 pesos hasta los 11 mil 905 pesos que sería un acceso VIP En Guadalajara los boletos van desde los mil 650 pesos hasta los 9 mil 950 pesos

los boletos van desde los mil 650 pesos hasta los 9 mil 950 pesos En CDMX los boletos van desde los 690 pesos hasta los 3 mil 990 pesos

los boletos van desde los 690 pesos hasta los 3 mil 990 pesos En Monterrey los boletos van desde mil 950 pesos los hasta los 14 mil 990

¿Quién abrirá el concierto de Guns N' Roses?

Será la banda Molotov será la encargada de abrir el telón de Axl Rose y compañía en la presentaciónen de Guns N’ Roses en el Estadio Akron en Zapopan y además se sumarán a su tour y viajarán con la banda por los países de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.